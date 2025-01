Nie żyje 14-latek, kierowca busa z zarzutami. Decyzja prokuratury w sprawie aresztu

Andrzej K. podejrzany o potrącenie 14-letniego chłopca na przejściu dla pieszych w Warszawie usłyszał zarzuty - spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, a także zarzut niezastosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Jak ustaliła prokuratura, podejrzany po wypadku "ukrył pojazd i spożywał alkohol z członkiem rodziny". Prokuratura poinformowała, że do sądu został złożony wniosek o areszt.

Do wypadku doszło w piątek około godz. 17.15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca busa potrącił 14-letniego chłopca, nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Nastolatek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

43-letni kierowca busa został zatrzymany w sobotę późnym wieczorem. Jak przekazała w niedzielę Komenda Stołeczna Policji, w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Był wielokrotnie notowany za różnego rodzaju przestępstwa. Świadczył ostatnio usługi na rzecz jednej z firm kurierskich.

Wniosek o areszt dla kierowcy

Na poniedziałkowej konferencji prokuratura poinformowała o złożeniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

- Istnieją przesłanki szczególne. Obawa mataczenia w sprawie, obawa ukrywania się - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Nie ma dowodów na to, by podejrzany w chwili wypadku kierował samochodem pod wpływem alkoholu albo innych środków. Z jego wyjaśnień wynika, że w chwili zdarzenia nie zauważył, by ktoś przechodził przez pasy. Według ustaleń śledczych uderzył chłopca lusterkiem.

- Nie widział uszkodzenia lusterka, odjechał kilkaset metrów dalej na pobliską stację benzynową. Słyszał głuche uderzenie, ale nie zinterpretował jako potrącenie człowieka. Po pewnym czasie zorientował się, że coś się wydarzyło - opisał Skiba. Podejrzany wywnioskował to po dużej ilości świateł policyjnych. - Wtedy zaczęło do niego dochodzić że coś się mogło wydarzyć - dodał prokurator.

Prokuratura zapowiedziała dalszą weryfikację wyjaśnień podejrzanego.

- Będziemy wszystko dalej analizować pod względem tych dowodów, którymi dysponujemy. Materiał filmowy, którym prokuratura dysponuje, jest wstrząsający - dodał prokurator Skiba.

Jak ustaliła prokuratura, Andrzej K. po wypadku udał się na obrzeża Warszawy, ukrył pojazd, którym podróżował. Następnie spożywał alkohol z członkiem rodziny.

- Podejrzany nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się stało, i nie jest w stanie sam w to uwierzyć - mówi prokurator. Skruchy podejrzanego, która jest charakterystyczna dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, co się stało, prokuratorzy nie zauważyli.

Rzecznik potwierdził, że podejrzany pracował w firmie kurierskiej jako kierowca i magazynier. Był wcześniej karany, miał zatrzymane prawo jazdy i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów od kwietnia 2023 roku. Podejrzany był wcześniej karany za posiadanie środków odurzających, pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy, a także był aresztowany na trzy miesiące.

Jak poinformował prokurator Skiba, chłopiec, który zginął w wypadku, był narodowości ukraińskiej.

43-latek usłyszał zarzuty

W niedzielę wieczorem 43-latek usłyszał zarzuty. Dotyczą spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności, oraz naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (od 3 miesięcy do 5 lat więzienia). - Kara może być skumulowana do 25 lat, ale na pewno grozi mu nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Prok. Skiba w poniedziałek potwierdził, że mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, które "w kilku aspektach są dalekie od ustaleń prokuratury". Dodał, że przez noc z niedzieli na poniedziałek i do poniedziałkowego południa trwała jeszcze weryfikacja wyjaśnień.

- W kilkanaście godzin po zatrzymaniu podejrzany został przewieziony do prokuratury na czynności ogłoszenia zarzutów (...). Działaliśmy bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po jego postawie - powiedział.

Autorka/Autor:kg, mg/tok

Źródło: tvn24, PAP