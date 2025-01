Nie żyje 14-letni chłopiec. Wiceminister publikuje wpisy po tragicznym wypadku

Wiceminister do sprawy odniósł się też w sobotę. "Kolejny raz nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy doprowadziło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Nie żyje nastolatek, a sprawca zbiegł. Jeszcze wiele pracy przed nami, aby zwiększać bezpieczeństwo na naszych drogach" - przyznał polityk.

Mieli zakaz prowadzenia pojazdów, doprowadzili do tragedii

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek po godzinie 17 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza , Kierowca białego busa dostawczego potrącił 14-latka przechodzącego przez przejście dla pieszych. W wyniku poniesionych obrażeń chłopiec zmarł w szpitalu. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Został zatrzymany w sobotę późnym wieczorem przez funkcjonariuszy z Woli.

We wrześniu ubiegłego roku doszło do głośnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Podejrzany o spowodowanie wypadku jest Łukasz Ż. Mężczyzna też prowadził auto mimo sądowego zakazu. Według ustaleń śledczych, najechał na tył forda, który następnie uderzył w bariery energochłonne. Fordem podróżowała czteroosobowa rodzina. W zderzeniu zginął 37-letni mężczyzna, do szpitala trafiły jego 37-letnia żona oraz dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Ranna została także pasażerka volkswagena.