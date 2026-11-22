Na warszawskiej Woli, w opuszczonej kamienicy, dochodziło do tragedii. Za murami nikt nie wiedział

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Jest wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku. Początek kwietnia, a termometry pokazują już nawet 28 stopni. Prokuratorka Aleksandra Piasta-Pokrzywa wysiada z samochodu przy Grzybowskiej. Rozgląda się.

Wokół siedziby międzynarodowych korporacji, banków, firm technologicznych. Słońce odbija się w szklanych wieżowcach. Za rogiem biura Google'a. Ważne decyzje, duże pieniądze. Ludzie spieszą na spotkania, drogie samochody podjeżdżają przed wejścia do biurowców. Ktoś wybiega z taksówki.

Z pobliskiej budowy dobiega huk maszyn. Kilka numerów dalej Muzeum Powstania Warszawskiego. Turyści pytają o adres.

A obok kamienica. Jakby niewidzialna. Zaniedbana, choć wciąż piękna.

- Wystarczyło przejść przez bramę, żeby znaleźć się w innym świecie - wspomina prokuratorka. - W tym świecie ludzie żyli obok zwłok - dodaje.

- To dom zły - usłyszy chwilę wcześniej, kiedy zapyta o to, gdzie właśnie jedzie.