Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Największa w historii defilada". Szef sztabu ujawnia "smaczki"

Kosiniak-Kamysz pojawił się na próbę defilady wojskowej w Warszawie
Kosiniak-Kamysz o defiladzie w Warszawie i paradzie morskiej w pobliżu Helu
Źródło: TVN24
Wojsko jest gotowe do największej w historii defilady z okazji Święta Wojska Polskiego - oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O przygotowaniach i "smaczkach", które czekają na uczestników opowiadał następnie szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła.

W niedzielę w Warszawie odbyła się próba generalna defilady w ramach przygotowań do piątkowego Święta Wojska Polskiego. Następnie głos zabrał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przekazał, że organizacja obchodów wiąże się z "wielkim wysiłkiem dla dowódców (...), bo wszyscy muszą - zachowując swoje działania, które prowadzimy cały czas na granicach w polskich kontyngentach wojskowych, działania obrony Bałtyku - przygotować jeszcze tak wielkie wydarzenie".

- Wojsko jest gotowe do największej w historii defilady z okazji Święta Wojska Polskiego - oznajmił minister.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła powiedział natomiast, że obchody 15 sierpnia z wojskowej perspektywy wiążą się z "prezentacją dwóch zasadniczych procesów, które dzieją się dzisiaj w Siłach Zbrojnych". - Pierwszy to jest oczywiście defilada, która będzie mocno symbolizować postępy naszej transformacji i pokazywać, jak dalece przeobrażamy dzisiaj Siły Zbrojne przygotowując obronę naszego państwa - poinformował.

Następnie zwrócił uwagę, że mimo defilady "prawie 7 tysięcy polskich żołnierzy będzie pełnić służbę na granicy wschodniej, na granicy zachodniej i na Bałtyku, pokazując naszą gotowość, realizując zadania związane z ochroną granicy, ale również demonstrując naszą zdolność do odstraszania".

Kosiniak-Kamysz pojawił się na próbę defilady wojskowej w Warszawie
Kosiniak-Kamysz pojawił się na próbę defilady wojskowej w Warszawie
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Co nas czeka podczas defilady?

Generał Kukuła został zapytany przez dziennikarzy o szczegóły przygotowań do defilady. Jak przekazał, zgrupowanie, którego celem było przygotowanie żołnierzy, rozpoczęło się 1 sierpnia. - Planowaliśmy, że zaczniemy to później, ale szybko zorientowaliśmy się, że 80 procent żołnierzy, których zobaczycie 15 sierpnia, to żołnierze nowi, którzy nigdy wcześniej nie uczestniczyli w tych defiladach. Tak się złożyło, że cała reszta dzisiaj pełni służbę na granicy lub jest poza granicami państwa, więc mamy bardzo dużą rotację sił - poinformował.

Podczas defilady będzie można zobaczyć między innymi nowe jednostki sprzętowe, które nie były wcześnie pokazywane. - Jeśli chodzi o pewne smaczki, (...) to będziemy mieli w czasie defilady jednego partnera, który jest spoza NATO. Po raz pierwszy w naszej historii wezmą w niej udział żołnierze australijscy - ujawnił.

Generał mówił też o strukturze żołnierzy, w którą wchodzi także 261 kobiet, z czego 146 będzie bezpośrednio zaangażowanych w defiladę. - Kiedyś usłyszałem, że kobiety nie nadają się do służby w jednostkach pancernych. No to pragnę poinformować, że kobiety są też dowódcami czołgów i można taką kobietę zobaczyć między innymi na tej defiladzie - oświadczył.

Tak wyglądała próba generalna defilady
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak wyglądała próba generalna defilady

WARSZAWA

"Największa i jedyna w swoim rodzaju"

Kosiniak-Kamysz został zapytany, dlaczego tegoroczna defilada będzie największą. - Będzie największa i jedyna w swoim rodzaju, bo nigdy nie było parady morskiej (...). Druga kwestia to jest udział sprzętu, który będzie tutaj prezentowany. Trzecia sprawa to jest bezprecedensowe zaangażowanie samorządów w obchody Święta Wojska Polskiego w różnych miejscach i instytucji publicznych - wymieniał.

- Pierwszy raz wystąpiliśmy z takim szerokim zaproszeniem, żeby podziękować za służbę - dodał.

Parada morska odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Zaprezentowane zostaną tam między innymi korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
10 1045 kawa cl-0006

TVN24 HD
NA ŻYWO

10 1045 kawa cl-0006
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieWojskoWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
GettyImages-1000209212
"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem
Świat
Zarówno władze spółki jak i służby podają, że nie było zagrożenia pożarem
Reakcja chemiczna w zakładzie postawiła służby na nogi. Ewakuowano ponad 100 osób
Białystok
Zabezpieczony pistolet okazał się wiatrówką przypominającą replikę znanej marki broni
Groził znajomemu bronią. Poszło o miejsce parkingowe
Lublin
imageTitle
Kolejne znane piłkarskie nazwisko trafiło do ligi saudyjskiej
EUROSPORT
dworzec wroclaw glowny - Longfin Media shutterstock_2518053119
Groźby, plucie, szarpanie. "Coraz krótszy lont"
Joanna Rubin-Sobolewska
Morze Śródziemne
To już nie morze, lecz zupa śródziemnomorska. Im więcej pary, tym silniejsze niże
Wanda Woźniak
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Tatry, burza
Alert RCB dla części kraju. "Zachowaj ostrożność"
METEO
imageTitle
Świątek zna kolejną rywalkę. Ma z nią perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Takie mają być ukryte cele Trumpa
BIZNES
imageTitle
Debiut Amerykanina w polskich barwach. "Potrafi zrobić coś z niczego"
EUROSPORT
Pożar Lee szaleje w stanie Kolorado
Z powodu pożarów ewakuowano więźniów
METEO
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
WARSZAWA
imageTitle
Start finałowego etapu Tour de Pologne opóźniony
EUROSPORT
lotto bis
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
WARSZAWA
Strefa Gazy
Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy
Świat
imageTitle
Udany powrót. Sabalenka gra dalej w Cincinnati
EUROSPORT
Temperatura 25 lipca
Rekordowy lipiec. Tak gorąco nie było od 55 lat
METEO
imageTitle
Podstawowy obrońca Barcelony dołączy do Cristiano Ronaldo
Najnowsze
imageTitle
Świątek wyrównała osiągnięcie legendy
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły
Świat
W obwodzie saratowskim w Rosji doszło do ukraińskiego ataku dronowego
Atak na ważny ośrodek przemysłowy w Rosji
Świat
imageTitle
Wciąż wszystko możliwe. Jazda indywidualna na czas rozstrzygnie Tour de Pologne
EUROSPORT
Upał, gorąco, słońce
Niebezpieczne burze, męczący upał. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Były król strzelców opuścił Ekstraklasę
EUROSPORT
Donald Trump
"Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 roku
Świat
Władimir Putin
Kulisy "czerwonej linii" i wpis Tuska po północy
Świat
Libańscy żołnierze
"Usuwali amunicję i ładunki", doszło do eksplozji. Nie żyją żołnierze
Świat
Benjamin Netanjahu
Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica