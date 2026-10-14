PILNE Waldemar Żurek o "próbie sparaliżowania" pracy TK przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi Oprac. Justyna Sochacka |

Żurek o "bulwersujących sytuacjach" przed TK. Skierował pismo do prokuratora krajowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zebrał się w środę tłum protestujących w związku ze złożeniem ślubowania sędziego TK Macieja Berka.

Około godziny 10 doszło do przepychanek z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących. Czynny udział w przepychankach brał między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic.

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Żurek: działanie Bąkiewicza i jego ludzi spotka się z odpowiedzią

Po południu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że "dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią".

Poinformował, że na mocy artykułu 13 Prawa o prokuraturze polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi "bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę tych bezprawnych działań".

Dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Na mocy art. 13 Prawa o prokuraturze poleciłem Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z… — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 14, 2026 Rozwiń

Sędzia TK Maciej Berek złożył ślubowanie

W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą "wobec prezydenta". Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Później Berek - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że żadne ślubowanie w środę rano "nie mogło się odbyć", gdyż on jako prezydent wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry.

- Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe. (...) Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania. Uznała też za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia Komisji "nie ma żadnej mocy prawnej".