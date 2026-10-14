Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PILNE

Waldemar Żurek o "próbie sparaliżowania" pracy TK przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi

|
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz
Żurek o "bulwersujących sytuacjach" przed TK. Skierował pismo do prokuratora krajowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią - oświadczył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi "bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu".

Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zebrał się w środę tłum protestujących w związku ze złożeniem ślubowania sędziego TK Macieja Berka. 

Około godziny 10 doszło do przepychanek z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących. Czynny udział w przepychankach brał między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. 

Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Żurek: działanie Bąkiewicza i jego ludzi spotka się z odpowiedzią

Po południu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał w serwisie X, że "dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią". 

Poinformował, że na mocy artykułu 13 Prawa o prokuraturze polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi "bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę tych bezprawnych działań". 

Sędzia TK Maciej Berek złożył ślubowanie

W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą "wobec prezydenta". Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Później Berek - wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm - udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że żadne ślubowanie w środę rano "nie mogło się odbyć", gdyż on jako prezydent wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry.

- Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe. (...) Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania. Uznała też za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia Komisji "nie ma żadnej mocy prawnej".

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Waldemar ŻurekTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych
Zniszczył towar w sklepie. W ruch poszły butelki z alkoholem
Poznań
usa, ludzie, ulica
Inflacja w USA przyspieszyła. Ważny odczyt przed decyzją Fed
BIZNES
59-latek usłyszał zarzut
Wyciągnął nóż w szkolnej kuchni. 59-latek zatrzymany
Opole
Robot stylizowany na bohatera komiksu
Robot dotykał nastolatkę na ulicy, świadkowie nagrywali. Wezwała policję
Świat
Donald Tusk
Tusk opublikował nagranie. Chodzi o TK
Polska
Służby na miejscu znalezionego bezzałogowego statku powietrznego w Karwii
Fragmenty polskiego drona na plaży w Karwi. Kilka tygodni po ćwiczeniach
Trójmiasto
Burza, chmury, deszcz
Gdzie jest burza? Miejscami intensywnie pada deszcz
METEO
imageTitle
Zaskakujące zakończenie kariery. Monflis bez pożegnania na korcie
EUROSPORT
Protestujący opłakują śmierć Maricarmen Abascal
Hiszpański dramat, przestroga dla Polski? "Mierzymy się z tymi samymi problemami"
Maja Piotrowska
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież ma złośliwy nowotwór. Czy operacja wystarczy? Onkolog wyjaśnia
Zdrowie
Niebo nad Suwałkami
Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach
METEO
Prokuratura Regionalna w Łodzi
1800 tomów akt i prawie 400 milionów złotych strat. Byli dyrektorzy staną przed sądem
Łódź
Osoby w strojach na Halloween w Canberze w Australii, 31 października 2024 r. (klaun clown upiór horror przebranie)
Reakcja polskich sklepów na ataki w szkołach. Wycofują produkty
BIZNES
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną
WARSZAWA
Skradziony automat z zabawkami
Sprzed restauracji zniknął automat z zabawkami. 17-latek usłyszał zarzut
Lubuskie
imageTitle
Chwalińska, potem Świątek. Polski czwartek w Wuhanie
EUROSPORT
Katie Zacharia podczas konferencji prasowej
Pierwszy dzień w pracy i niezręczna pomyłka. Oglądały to miliony
Świat
Trwają czynności prokuratury i policji w zoo w Łącznej
Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Zatrzymano pięć osób
Wrocław
GettyImages-2287364387
"Już wyleciał". Prezydent Ukrainy na polskim lotnisku
Rzeszów
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Miasto wygrało. Nowych bloków w Miasteczku Wilanów nie będzie
Dariusz Gałązka
Robot chirurgiczny
Robot pilnuje chirurga. Coraz więcej takich operacji kolan i bioder
Zdrowie
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Blokują budynek Trybunału Konstytucyjnego. Były przepychanki z policją i okrzyki
WARSZAWA
Ponad pół miliona papierosów i tona tytoniu za 1,5 mln zł
Pół miliona papierosów i ponad tona tytoniu. Trzy osoby zatrzymane
Trójmiasto
open ai
Zagrożenie ze strony AI. "Nie zawsze kontrolujemy modele"
BIZNES
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
Kaczyński przed Trybunałem. Mówi o "zamachu stanu"
RELACJA
Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Zatarasował drogę i "szarpał" Berka. Awantura w TK
Polska
Nauczyciel podejrzany o handel opioidami
Miał brać recepty na uczniów i handlować lekami. Zarzuty dla nauczyciela
Kraków
Louis Prevost i papież
Brat papieża też ma raka. Poruszające wyznanie żony Louisa Prevosta
Świat
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Areszty w związku z pożarem stacji Starlinków
WARSZAWA
Wesele
Zabójstwo w dniu ślubu. Zarzut dla męża
Opole
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica