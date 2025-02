W poniedziałek posiedzenie RBN. Tusk zaapelował do Kaczyńskiego

Mówiąc o trudnej sytuacji geopolitycznej premier Donald Tusk zaapelował do parlamentarzystów o porozumienie w "absolutnie historycznej chwili". - Mam nadzieję, że w poniedziałek o 13.30 będziemy u prezydenta na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - mówił premier. Zwrócił się też do Jarosława Kaczyńskiego.

W czwartek wieczorem Tusk zabrał głos podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministry równości Katarzyny Kotuli . Podczas wystąpienia nawiązał do kwestii konfliktu politycznego w Polsce i wykorzystywaniu do niego sytuacji międzynarodowej. Zaapelował o porozumienie między siłami politycznymi.

"Element wymarzonego scenariusza napisanego w Moskwie"

Jak dodał, "ma świadomość, że nasze dzieci i nasze wnuki będą żyły prawdopodobnie w świecie o wiele mniej stabilnym". W tej sytuacji - kontynuował - "nie ma ważniejszego zadania, niż budowanie wspólnie polityki w odniesieniu do polskiej racji stanu". - Nie mam żadnych złudzeń co do intencji różnych sił i różnych polityków u nas w kraju, a także emocji i temperamentów - i zdaję sobie sprawę, że nawoływanie do takiego pokoju cywilnego, pokoju politycznego, dzisiaj w Polsce graniczyłoby z naiwnością - stwierdził Tusk.