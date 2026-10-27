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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: w Polsce powstanie centrum serwisowe dla Patriotów

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Niemieckie pociski Patriot
Centrum serwisowe dla Patriotów w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka: to jest jasna gwarancja ze strony NATO
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: `bundeswehr/Nurgün Ekmekcibasi
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Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce - ogłosiła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zaznaczyła, że "sukces nie był oczywisty" i jest efektem "wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu". Szef BBN Bartosz Grodecki oświadczył, że centrum powstanie dzięki rozmowie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła we wtorek na X, że centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce. Oceniła, że to "historyczna decyzja". "O europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa, obok Polski - Niemcy, Holandia i Norwegia. Już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej" - poinformowała.

"Od początku byliśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu" - zaznaczyła wiceszefowa MON.

Następnie we wpisie podziękowała premierowi Donaldowi Tuskowi za zaufanie oraz wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi "za powierzenie jej roli głównej negocjatorki". "A całemu zespołowi za determinację, ciężką pracę i wspólny sukces. Ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z prezydentem sukces jest możliwy" - podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

Miliardowa inwestycja w Polsce. "Przed nami intensywne 60 dni"

Na briefingu prasowym w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że decyzja o zlokalizowaniu w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot "to jest jasna gwarancja ze strony NATO, że NATO trzyma się razem i całe NATO stoi za każdym swoim partnerem, za każdym elementem sojuszu". - To jest jasne pokazanie, że Polska i Polacy mogą czuć się bezpiecznie, bo nie są dzisiaj osamotnieni w tym, co się dzieje - zaznaczyła.

Według wiceszefowej MON inwestycja wyniesie około miliarda złotych. - Teraz przed nami intensywne 60 dni, bo tyle mamy na bardzo konkretne rozmowy z firmą Lockheed Martin, na kluczowe decyzje. Myślę, że to naprawdę nie jest proces, który się zakończy szybko. Do tego, żeby takie centrum mogło działać potrzeba co najmniej kilkunastu miesięcy - zaznaczyła.

Podkreśliła, że centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot, które ma powstać w Polsce, będzie jedynym centrum - poza USA - na świecie. Jak dodała, są już pomysły na lokalizację. - Zgłaszaliśmy je też naszym amerykańskim partnerom - przekazała.

Rozmowa Nawrockiego i Trumpa. Szef BBN: prezydenci omówili ten projekt

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oświadczył, że europejskie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce "dzięki rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem".

"Prezydenci omówili ten projekt przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Centrum zapewni zaplecze techniczne wspierające utrzymanie pocisków PAC-3 w gotowości. To strategiczna decyzja. Polska będzie nie tylko użytkownikiem tych pocisków, ale również miejscem ich serwisowania" - napisał na X.

Kosiniak-Kamysz: zjednoczeni potrafimy z realizować nawet najtrudniejsze zadania

"Rząd Stanów Zjednoczonych, we współpracy z firmą Lockheed Martin ogłosił utworzenie nowego centrum obsługi pocisków rakietowych PAC-3 w Polsce. Polska jest godnym zaufania sojusznikiem i niezwykle ważnym miejscem na mapie światowego bezpieczeństwa" - zaznaczył z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podziękował za wsparcie w tej sprawie prezydentowi, jego współpracownikom i "wszystkim, którzy od początku wspierali ten projekt". "Dzisiejsza decyzja pokazuje, że zjednoczeni potrafimy z sukcesem realizować nawet najtrudniejsze zadania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny" - zaznaczył.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
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