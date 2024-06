Premier Donald Tusk podczas wiecu w Warszawie podkreślał, że obecnie toczy się walka o to, kto będzie rządził w Europie. - Uwierzcie mi, tam na Kremlu, dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - przekonywał. Jak mówił, walka, która trwa, to także "bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice". Na placu Zamkowym przemawiał także były prezydent Lech Wałęsa czy wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

We wtorek podczas wiecu na placu Zamkowym w Warszawie, organizowanym przez Platformę Obywatelską, przemawiał między innymi jej lider, premier Donald Tusk.

- Tylu malkontentów i naszych oponentów mówiło: Nie przyjdą. Zmęczyli się. A wy jesteście. Bo Polska się nie zmęczyła wolnością - podkreślił. - Zwołałem was dzisiaj z głębokim przekonaniem, że 4 czerwca to jest jeden z najważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej. (...) Mówię o tym 4 czerwca sprzed 35 la - kontynuował.

Wiec PO na Placu Zamkowym Zdjęcia organizatora

Powitał - jak mówił - "bohatera naszej ojczyzny - Lecha Wałęsę". - Był z nami rok temu, jest z nami dzisiaj - zauważył Tusk. W jego ocenie obecność Wałęsy ma wymiar symboliczny. - Moje pokolenie dokładnie pamięta, o co chodziło 4 czerwca 1989 roku. Chodziło o to, aby tutaj była Polska, a nie Rosja. I Lech Wałęsa i 10 milionów Polek i Polaków razem z nim zdecydowali o tym, że tutaj jest Polska i że tu będzie Polska na wieki - podkreślił premier.

Mówił też, że Polacy poszli do urn wyborczych 4 czerwca 1989 roku, by przegonić komunizm, rosyjski nieład i chaos z naszej ojczyzny. - Historia 1989 roku to było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy tutaj - także Lech Wałęsa - po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj - powiedział.

Donald Tusk: dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj TVN24

"To jest także bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice"

- Dzisiaj zwołałem was do Warszawy po to, żebyśmy wszyscy razem, jak najgłośniej, zwrócili się do wszystkich i w Polsce i w Europie. Ten dzień, 9 czerwca, te wybory będą równie ważne jak te (...) 4 czerwca 1989 roku - powiedział szef rządu. - Uwierzcie mi, tam na Kremlu, dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - podkreślił.

Według premiera obecnie toczy się walka o to, kto będzie rządził w Europie. Jak mówił, "to jest także bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice". Przekonywał, że jedynym sposobem "uniknięcia dramatu wojny na naszych ziemiach" jest silna i zjednoczona Polska i Europa.

Donald Tusk na wiecu w Warszawie Paweł Supernak/PAP

Premier podkreślił, że "nikt nie ma prawa narażać życia naszych dzieci, naszych wnuków, ich przyszłości, poprzez zaniechanie". - Nie musimy, i to wam gwarantuję i obiecuję, nie będziemy musieli także w przyszłości, płacić wielkiej ceny za niepodległość, za wolność, za naszą wspólnotę narodową i tę zachodnią, europejską, jeśli nie odwrócimy się plecami do samych siebie - przekonywał Tusk.

Premier: to w waszych rękach, a dokładniej długopisach, będzie ta siła

- To w waszych rękach, a dokładniej w waszych długopisach, 9 czerwca będzie ta siła, ta moc, która pozwoli znowu i znowu uwierzyć nam w Polsce i uwierzyć wszystkim we Europie i na Zachodzie, że tu ludzie nie kapitulują przed złem. Że tu ludzie się nie poddają. Że jak widzimy zło, to chcemy być silni - głosił ze sceny premier.

Podkreślił też, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział mu, że to, co stało się w Polsce 15 października (wygrana opozycji w wyborach parlamentarnych - red.) pomaga wierzyć Amerykanom i Europejczykom, że sprostamy złu, które czai się niedaleko granicy. - Nie ma mowy o kapitulacji, bo Polacy pokazali, że nie ma powodu, żeby kapitulować. Jeśli macie serca bijące, otwarte, jeśli macie wiarę we własne siły, to nie jesteśmy skazani na żadne fatum. Ani my, ani Zachód, Europa, świat - powiedział.

Tusk: listy kandydatów PiS-u to listy gończe

Mówić o europejskich wyborach, zapytał: - Do diabła ciężkiego, czy my mamy się wstydzić za naszych reprezentantów w Brukseli? Czy naprawdę byśmy chcieli wysłać delegację złodziei, delegację łajdaków, ludzi bez sumienia, ludzi, którzy okradali Polskę przez tyle lat?

- Idąc do was, jeszcze raz przejrzałem, jak wyglądają listy kandydatów PiS-u do europarlamentu. To są listy gończe tak naprawdę, a nie listy do parlamentu - ocenił.

Jego zdaniem "15 października Polska pokazała całemu światu i temu złu, które czai się wokół Polski, że jesteśmy niepodlegli, że jesteśmy moralni, że mamy siłę postawić się temu, co jest złe". -A nagle w Brukseli są tacy goście? - pytał Tusk.

Zaznaczył, że jeśli Polacy nie pójdą na wybory 9 czerwca, to "nikomu nie będzie do śmiechu". - Wtedy nie tylko narazimy na szwank sprawy największe - nasze bezpieczeństwo, pokój, wolność i niepodległość ojczyzny - ale tak po ludzku będziemy się wstydzić - dodał. - Jesteście tu po to, żeby powiedzieć Polkom i Polakom, że Polska nie będzie się wstydziła swoich reprezentantów - oznajmił. - Pójdziemy 9 czerwca, żeby 10, 11, 12 czerwca z uśmiechem i z dumą powiedzieć: To są Polacy w Europie - dodał.

Wałęsa: wasz sukces zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty

Na wiecu przemawiał także były prezydent Lech Wałęsa. Przekazał, że gdy odnosił sukcesy, "kierował się tylko praktycznym widzeniem świata". - Praktycznie świat trochę inaczej wygląda niż teoretycznie - zauważył.

Dodał, że chce się podzielić też kilkoma uwagami, "aby waszemu pokoleniu, szczególnie premierowi Tuskowi, udało się odnieść sukces". - Bo wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty. Jeśli odniesiecie klęskę, będą przeklinać nas i Lecha Wałęsę - powiedział.

Wspominał też rok 1989. - Kiedy widzieli, że za dobrze mi idzie, to zrobili mnie agentem, żebyście odeszli ode mnie. Osłabili mnie maksymalnie, do dziś nie mogę się pozbierać. To samo próbowano zrobić z Tuskiem. Agentem niemieckim zaczęto go robić. To wrogowie tak postępują - mówił pierwszy przewodniczący Solidarności.

Wałęsa: wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty TVN24

Apelował do zebranych, by "szanowali Tuska" i dali szansę jemu oraz "jego drużynie". - Los dał Polsce wielkiego polityka. Polityka, który dociągnie Polskę do Europy i dlatego honorujcie jego drużynę, pomagajcie jego drużynie. On naprawdę wie, co robi i naprawdę poprowadzi nas, poprawi wszystkie mankamenty, które PiS spowodował. (...) Wspierajcie go, pomagajcie osiem lat. Po ośmiu latach sobie zróbcie, co chcecie. On w ośmiu latach zdąży zrobić porządek w Polsce - przekonywał Wałęsa.

- Uwierzcie mu, dajcie mu szansę - dodał.

Lech Wałęsa na wiecu 4 czerwca Paweł Supernak/PAP

Tak relacjonowaliśmy to wydarzenie w tvn24.pl:

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 19:28 Dziękujemy za Państwa uwagę i na tym kończymy naszą relację.

19:27 Wystąpienie Trzaskowskiego było ostatnim punktem wiecu. Wydarzenie dobiegło końca.

19:16 Wiceszef PO: Popatrzcie na listy PiS. Jaki, Obajtek, Kamiński – to są ludzie którzy jadą do Europy tylko po to, żeby do niej uciec. Nic nie są w stanie tam załatwić. Jadą tam tylko po to, żeby zadbać o siebie. Jak dbali o siebie przez ostatnie 8 lat. Nie pozwólmy im na to.

19:14 Trzaskowski: Teraz znowu potrzebne jest to, abyśmy byli razem i przekonywali wszystkich, że musimy iść do wyborów europejskich. Dzięki Tuskowi odzyskaliśmy wreszcie wpływ na to, co się dzieje w Europie.

19:14 Trzaskowski: Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny. 35 lat po tej magicznej dacie - 4 czerwca 1989 roku. Mamy powody do dumy, do satysfakcji, bo wiemy, że znowu Polska jest demokratyczna i silna, znowu ma ambicję, ma dużo i coraz więcej do powiedzenia w Europie i na świecie.

19:12 Prezydent Warszawy: Wygraliśmy wybory 15 października dzięki temu, że byliśmy razem, że uwierzyliśmy, dawaliśmy sobie tę energię i zaczęliśmy się do siebie uśmiechać.

19:11 Trzaskowski: Próbowano nam przez wiele lat zabrać dumę z 4 czerwca, próbowano wmówić inną wersję historii. Ale na szczęście to się nie udało.

19:10 Trzaskowski mówił, że w 1989 roku wszyscy rozumieli, że Polska może być dumna i na miarę naszych największych ambicji.

19:09 Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówił natomiast: 4 czerwca i znowu jesteśmy razem, wielkie podziękowania dla was wszystkich.

19:03 - Zasada druga: tworzenie prawa nie dla ogółu, ale dla swoich interesów – kontynuowała Rudzińska-Bluszcz. - Trzecia i ostatnia zasada, na jakiej działał Fundusz Sprawiedliwości: brak transparentności i przejrzystości działania - powiedziała.

19:01 Pierwsza to – jak przekazała - "kompletna dowolność w wystawaniu środków publicznych".

19:01 Oznajmiła, że przedstawi "trzy zasady, jakimi kierował się Fundusz Sprawiedliwości" i które powstały w resorcie.

19:00 Fundusz Sprawiedliwości to świat postawiony na głowie – dodała.

19:00 Rudzińska-Bluszcz: Poznając kulisy działania Funduszu Sprawiedliwości najpierw czułam niedowierzanie, a później poczułam grozę. Dlaczego? Dlatego, że zasady na jakich działał, nie mieściły mi się w głowie jako obywatelce, prawniczce, osobie, której zależy na budowaniu zaufania do instytucji publicznych. Rudzińska-Bluszcz: poznając kulisy działania Funduszu Sprawiedliwości poczułam niedowierzanie, a później grozę

18:59 Przyznała, że słyszała już wcześniej o nieprawidłowościach. – Ale nic co wcześniej słyszałam, czytałam, nie mogło mnie przygotować na to, co zastałam w departamencie Funduszu Sprawiedliwości. Brakowało dokumentów. Pracownicy rezygnowali z pracy - mówiła.

18:57 Mówiła też o Funduszu Sprawiedliwości, który "został stworzony po to, żeby pomagać ludziom". (W ostatnim czasie wychodzą na jaw nowe ustalenia dotyczące afery wokół Funduszu, kiedy u władzy było PiS)

18:56 Rudzińska-Bluszcz: Od 6 miesięcy jestem wiceministrą sprawiedliwości. Gdy dostałam tę propozycję, pomyślałam, że to będzie fascynujące móc uczestniczyć w tworzeniu państwa.

18:55 Wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jako kolejna przemawiała na wiecu.

18:50 Lech Wałęsa: Kiedy widzieli, że za dobrze mi idzie, to zrobili mnie agentem, żebyście odeszli ode mnie. Osłabili mnie maksymalnie, do dziś nie mogę się pozbierać. To samo próbowano zrobić z Tuskiem. Agentem niemieckim zaczęto go robić. To wrogowie tak postępują.

18:48 O 1989 roku mówił, że "to był sukces narodu".

18:48 Były prezydent: Chciałem wam przekazać uwagi, które zdobyłem, aby waszemu pokoleniu, szczególnie premierowi Tuskowi, udało się odnieść sukces. Bo wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty. Jeśli odniesiecie klęskę, będą przeklinać nas i Lecha Wałęsę. Wałęsa: wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty

18:47 Wałęsa: Słyszeliście tu, jak wielkie sukcesy odnosiłem. A kierowałem się tylko praktycznym widzeniem świata. Praktycznie świat trochę inaczej wygląda niż teoretycznie.

18:46 Kiedy Wałęsa mówił o swoim wieku, publiczność odśpiewała "Sto lat".

18:44 Za chwilę na scenie wystąpi Lech Wałęsa.

18:44 - Głosowanie to nasz przywilej, obowiązek i prawo. Pamiętajcie – mówiła natomiast Monika Wielichowska.

18:43 Chcę powiedzieć moim rówieśnikom: Nie, nie jesteśmy za młodzi. Musimy iść na wybory. Bo te wybory, to jest nasza przyszłość – mówiła Wojtkiewicz.

18:42 Przekonywała, że młodzi ludzie nie interesują się wyborami, bo często słyszą, że ich słowo się nie liczy, że się nie znają i są za młodzi.

18:41 Zofia Wojtkiewicz z Sopotu zabrała teraz głos. Mówiła między innymi o zaletach bycia członkiem UE.

18:40 Arłukowicz i Wielichowska podziękowali premierowi za przemówienie.

18:39 Zwyciężymy. Trzymajcie się i do zobaczenia 9 czerwca – zakończył swoje przemówienie Donald Tusk.

18:38 Tusk wplótł w przemówienie także odrobinę humoru. - Czuję się coraz młodszy. Nawet żona uważa, że czasami dziecinnieję. Ale ten proces nie toczy się tak szybko, nie bójcie się – zażartował.

18:37 Nie ustępujcie ani na krok – zaapelował.

18:36 Tusk: Wy jesteście strażnikami wolności, niepodległości, uczciwości.

18:36 Tusk: Jeśli tak naprawdę Kaczyński, Kamiński, Wasik, PiS, Obajtek kogoś się boi, to was się boją. Jak was nie będzie, to przestaną się bać.

18:35 Bardzo potrzebuję waszej wiary, waszej siły - dodał.

18:35 Tusk: Po roku 1989 obalenie komunizmu nie oznaczało, że się u nas narodził raj na ziemi.

18:34 Rozliczymy zło. Chcecie szybciej? Będzie szybciej - oświadczył.

18:33 Apelował, żeby obywatele byli twardzi dla władzy, ale żeby jednocześnie nie wyciągali wniosków, że "nie warto było".

18:32 Premier: Ja chcę was dzisiaj błagać, dosłownie, błagać, żebyście w siebie nie zwątpili.

18:32 Tusk: Doprowadzę do tego, żeby wszyscy w Europie zgodzili się co do tej podniebnej kopuły, która będzie chroniła Polskę i całą Europę przed rakietami i pociskami ze wschodu. Z Rosji czy z Białorusi. To jest moje zobowiązanie.

18:30 Tam się toczy wojna każdego dnia, każdej godziny - podkreślał szef polskiego rządu.

18:30 Oni są tam po to, żeby bronić polskiej granicy przed prowokacjami - dodał, mówiąc o funkcjonariuszach.

18:29 Tusk: Czasami tak jest w życiu i polityka jest tego dosadną ilustracją, że czasem trudno pogodzić wartości.

18:29 Ta zorganizowana presja migracyjna ze strony Moskwy i Mińska powoduje, że tam naprawdę jest coraz trudniej - mówił.

18:29 Tusk mówił też o tym, o czym myśli, kiedy jest na granicy wschodniej, rozmawia z żołnierzami, Strażą Graniczną, policjantami.

18:27 Premier Donald Tusk: Jak nie pójdziemy na wybory 9 czerwca, to nikomu z was nie będzie do śmiechu. Nie tylko narazimy na szwank te sprawy największe, nasze bezpieczeństwo, pokój, wolność i niepodległość ojczyny, ale tak po ludzku będziemy się po prostu też strasznie wstydzić. Nie ma mowy. Tu jesteście także po to, żeby też głośno Polkom i Polakom powiedzieć: Nie, Polska nie będzie się wstydziła swoich reprezentantów.

18:25 Premier Donald Tusk przemawia na wiecu

18:23 Donald Tusk: Idąc do was, przejrzałem, jak wyglądają listy kandydatów PiS do PE. To są tak naprawdę listy gończe, a nie listy do europarlamentu. Donald Tusk: listy kandydatów PiS do PE to są tak naprawdę listy gończe

18:22 Szef rządu: Do diabła ciężkiego, czy my mamy się wstydzić za naszych reprezentantów w Brukseli. Czy naprawdę byśmy chcieli wysłać delegację złodziei, łajdaków, ludzi bez sumienia, ludzi którzy okradali Polskę przez tyle lat? To nie są gołe słowa.

18:21 Tusk: Tam w Brukseli też rozegrają się losy wojny i pokoju.

18:21 Premier: Na tym polega duma narodowa. Niczego nie musimy się wstydzić. Polska, Polki, Polacy nie mają powodu, żeby mieć jakiekolwiek kompleksy.

18:19 Tusk o międzynarodowych reakcjach na polskie wybory: Po 15 października wszyscy tworzyli szeroko oczy i mówili: w was jest nadzieja, w Polsce jest nadzieja.

18:19 Tusk: Słuchajcie, uwierzcie mi, tam na Kremlu dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa. Ten bój o to, kto będzie rządził w Polsce, a teraz bój o to, kto będzie rządził w Europie, to jest także bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice.

18:16 Premier przekonywał, że wybory do europarlamentu, 9 czerwca, będą równie ważne jak te z 1989 roku.

18:15 Tusk: Jesteśmy skupieni na tym, aby Polska była silna, aby Europa była silna. Żeby Polacy byli zjednoczeni, żeby Europa była zjednoczona. Bo to jest jedyny sposób, aby uniknąć dramatu wojny tu na naszych ziemiach.

18:14 - Nic nie jest dane raz na zawsze, nie możemy zasnąć, nie możemy odpocząć – podkreślał.

18:14 Tusk: Byli w Polsce tacy, którzy popijali z rosyjskimi agentami i szukali sposobu, jak odsunąć od władzy tych, którzy budowali Polskę niepodległą przez lata. Przywódców prawdziwej Solidarności.

18:13 Donald Tusk o wydarzeniach z 1989 roku: To było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy znowu po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj.

18:13 Tusk: Sytuacja jest bardzo poważna. Donald Tusk: sytuacja jest bardzo poważna

18:12 Tusk: 4 czerwca rok temu przyszliście, przyjechaliście na ulice tego miasta, żeby pokazać z wielką determinację, że to, co stało się 15 października będzie możliwe.

18:11 Premier: O co chodziło 4 czerwca 1989 roku? Chodziło o to, żeby tutaj była Polska, a nie Rosja. I Lech Wałęsa i 10 mln Polek i Polaków razem z nim zdecydowali o tym, że tutaj jest Polska. I tu będzie Polska na wieki.

18:09 Tusk: Mi mowę odjęło. Tylku malkontentów i naszych oponentów mówiło: nie przyjdą, zmęczyli się. A wy jesteście. Bo Polska się nie zmęczyła wolnością.

18:09 Premier Donald Tusk pojawił się na scenie.

18:08 4 czerwca to jest data, w której wywalczyliśmy sobie prawo do demokracji – wspominał Arłukowicz.

18:06 Usłyszeliśmy także "Odę do radości" w wykonaniu chóru.

18:03 Chór odśpiewał ze sceny hymn.

17:59 Przed sceną zebrał się gęsty tłum. Wiele osób ma ze sobą flagi UE lub Polski. Widać również transparenty wyborcze. Wiec 4 czerwca na placu Zamkowym

17:53 - Chcemy Europy silnej, zjednoczonej i bezpiecznej – mówił ze sceny europoseł Arłukowicz.

17:50 Wiec 4 czerwca. Pojawiali się na nim politycy PO

17:49 Na placu Zamkowym zgromadzonych już witają członkowie PO – Monika Wielichowska i Bartosz Arłukowicz.

17:46 Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący PO i eurodeputowany, mówił, że to powoli staje się tradycją, że "4 czerwca spotykamy się z ludźmi, dla których wartości demokratyczne są ważne". Bartosz Arłukowicz przed wiecem 4 czerwca

17:32 Warszawa. Wiec 4 czerwca na placu Zamkowym. Objazdy autobusów i tramwajów

17:26 Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i kandydat do PE Marcin Kierwiński rozmawiał przed wiecem z reporterem TVN24. - Myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo ludzi. Myślę, że pokażemy mobilizację, ale przede wszystkim siłę społeczeństwa obywatelskiego – ocenił. - Myślę, że ci wszyscy, którzy byli w zeszłym roku na marszu, jak będą patrzeć na ten wiec, mocniej im serce zabije i przypomną sobie tę atmosferę, tę siłę, którą wtedy wszyscy mieliśmy i której teraz tak bardzo potrzebujemy – dodał. Kierwiński to "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 4 obejmującym Warszawę oraz powiaty "okołowarszawskie": grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Do tego okręgu wliczane są także głosy z zagranicy i ze statków. Warszawa przed wiecem 4 czerwca. Rozmowa z Marcinem Kierwińskim

17:18 Warszawa przed wiecem 4 czerwca

17:15 Witamy! Już o godzinie 18 ma rozpocząć się wiec Platformy Obywatelskiej i jej lidera, premiera Donalda Tuska na placu Zamkowym w Warszawie. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej relacji z tego wydarzenia.

Autorka/Autor:akr/tok, adso

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP