Polska Prezydent Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego Adam Styczek |

Szefernaker: prezydent zwołuje pilne konsultacje w związku z sytuacją wokół TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP/EPA

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Oświadczenie prezydenta odczytał na trwającej w nocy z piątku na sobotę demonstracji przed TK prezydencki minister Paweł Szefernaker. - Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - odczytał.

Jak wskazano w oświadczeniu, Nawrocki odbył konsultacje z pierwszym prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który "również nie uznaje za legalne działań podjętych przez osoby uzurpujące sobie władzę" w trybunale.

Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP/EPA

Prezydent wezwał też do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenie terenu TK przez służby.

- W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - odczytał w oświadczeniu prezydenta Szefernaker.

Około godziny 5 Karol Nawrocki opuścił budynek TK.

Po godzinie 5 Kancelaria Prezydenta opublikowała w serwisie X odczytane wcześniej oświadczenie Karola Nawrockiego.

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego



Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie… pic.twitter.com/GjcUJG8kE2 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026 Rozwiń