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Polska

Prezydent Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego

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Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego
Szefernaker: prezydent zwołuje pilne konsultacje w związku z sytuacją wokół TK
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP/EPA
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Karol Nawrocki zwołał pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do "stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego". Jak ocenił prezydent, w trybunale doszło do "naruszenia porządku konstytucyjnego RP". Oświadczenie odczytano po opuszczeniu przez Nawrockiego budynku TK.

Oświadczenie prezydenta odczytał na trwającej w nocy z piątku na sobotę demonstracji przed TK prezydencki minister Paweł Szefernaker. - Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - odczytał.

Jak wskazano w oświadczeniu, Nawrocki odbył konsultacje z pierwszym prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który "również nie uznaje za legalne działań podjętych przez osoby uzurpujące sobie władzę" w trybunale. 

Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego
Paweł Szefernaker odczytał oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP/EPA

Prezydent wezwał też do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenie terenu TK przez służby. 

- W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - odczytał w oświadczeniu prezydenta Szefernaker.

Około godziny 5 Karol Nawrocki opuścił budynek TK.

Po godzinie 5 Kancelaria Prezydenta opublikowała w serwisie X odczytane wcześniej oświadczenie Karola Nawrockiego.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
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