Prezydent Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego
Oświadczenie prezydenta odczytał na trwającej w nocy z piątku na sobotę demonstracji przed TK prezydencki minister Paweł Szefernaker. - Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - odczytał.
Jak wskazano w oświadczeniu, Nawrocki odbył konsultacje z pierwszym prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który "również nie uznaje za legalne działań podjętych przez osoby uzurpujące sobie władzę" w trybunale.
Prezydent wezwał też do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenie terenu TK przez służby.
- W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - odczytał w oświadczeniu prezydenta Szefernaker.
Około godziny 5 Karol Nawrocki opuścił budynek TK.
Po godzinie 5 Kancelaria Prezydenta opublikowała w serwisie X odczytane wcześniej oświadczenie Karola Nawrockiego.