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Nowy komunikat sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Dotyczy prac Trybunału Konstytucyjnego

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Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
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Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
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Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat Anny Korwin-Piotrowskiej. Sędzia, która poinformowała w piątek, że przejęła obowiązki prezesa, sprecyzowała w nim zasady organizacji pracy. Przekazała między innymi, że prezes Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański, wobec których zarządzono przerwę w czynnościach służbowych, "nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego".

W sobotę wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego opublikowano komunikat sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Sprecyzowała w nim zasady dostępu do siedziby TK po wydanych przez nią zarządzeniach dotyczących między innymi przerwy w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego oraz organizacji pracy instytucji.

"Tym samym sędziowie ci nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Termin i warunki ich wstępu w związku z prowadzonymi w ich sprawach postępowaniami będzie ustalany odrębnie" - zaznaczono w pierwszym punkcie dokumentu.

Korwin-Piotrowska poinformowała, że pozostałym sędziom TK czasowo zaleciła wykonywanie zadań poza siedzibą instytucji. "Sędziowie, którzy chcą wykonywać zadania w siedzibie Trybunału, muszą uprzednio uzgodnić ze mną termin i warunki ich wstępu do siedziby Trybunału, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sędziom, ale także innym osobom przebywającym w siedzibie lub w bezpośrednim sąsiedztwie Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy.

Korwin-Piotrowska: wszelkie odstępstwa muszą być uzgodnione ze mną

W dalszej części komunikatu sędzia poinformowała, że - w przypadku pracowników kancelarii TK oraz biura służby prawnej TK - "zawiesiła wykonywanie przez nich obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału".

"Tym samym pracownicy przejściowo nie są uprawnieni do wstępu do budynku Trybunału, z wyjątkiem osób, którym bezpośrednio przekazuję prośbę o stawiennictwo, ustalając jednocześnie termin i warunki wstępu do budynku" - dodała Korwin-Piotrowska. Zaznaczyła przy tym, że czasowe zawieszenie wykonywania obowiązków nie wpływa na status zatrudnienia, ani na uprawnienia pracownicze - w tym prawo do pełnego wynagrodzenia.

W kolejnym punkcie komunikatu kierująca TK sędzia przekazała, że pozostałe osoby czasowo nie mają wstępu do siedziby instytucji "ze względu na utrzymujący się stan zakłóceń porządku publicznego w sąsiedztwie Trybunału Konstytucyjnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i w pobliżu budynku Trybunału".

Na koniec Korwin-Piotrowska zaznaczyła, że wszelkie odstępstwa od wymienionych powyżej zasad muszą zostać z nią uzgodnione.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

We wcześniejszym sobotnim komunikacie Korwin-Piotrowska zapowiadała bezpośredni kontakt z sędziami pozostającymi poza siedzibą TK, aby ustalić czas i sposób umożliwienia im wejścia. Poinformowała też o zwołaniu na 3 listopada posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w sprawie projektu dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok.

W piątek wieczorem na stronie TK pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazał na konferencji prasowej Waldemar Żurek, do Trybunału trafiły prokuratorskie wnioski o uchylenie ich immunitetów.

Korwin-Piotrowska poinformowała, że przejęła obowiązki prezesa jako sędzia o najdłuższym stażu i przebywa w siedzibie wraz z sześciorgiem sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnysędziowieBogdan Święczkowski
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