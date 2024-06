Skierowaliśmy do Adama Bodnara zawiadomienie w sprawie podkomisji smoleńskiej - poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. - Rozpoczęły się dwa śledztwa, sprawa jest w prokuraturze - dodał.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w styczniu powołał zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Zadaniem zespołu jest zbadanie funkcjonującej przez ostatnie lata przy MON tak zwanej podkomisji smoleńskiej pod kierownictwem polityka PiS Antoniego Macierewicza. W zespole znajduje się 19 ekspertów i ekspertek. Przewodniczącym zespołu jest pilot, pułkownik Leszek Błach.

- Skierowaliśmy zawiadomienie w sprawie funkcjonowania podkomisji smoleńskiej do ministra Bodnara, ono jest w trakcie realizacji. Dwa śledztwa się rozpoczęły. Sprawa jest w prokuraturze - poinformował we wtorek wiceszef MON Cezary Tomczyk .

Tomczyk: trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy

- Jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą MON, w ostatnich tygodniach trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy, czyli kilkadziesiąt zalakowanych kopert, które zostały wysłane w trybie zupełnie ekstraordynaryjnym przez ludzi, którzy pracowali kiedyś z Antonim Macierewiczem. Te koperty zostały skierowane do Biura Historycznego w rygorze niejawności - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON stwierdził, że to, co znajdowało się w tych kopertach, jest przedmiotem postępowania. - Trafiliśmy też na kilka tysięcy dodatkowych materiałów z władzy lotniczej, które zostały przekazane zespołowi pana pułkownika Błacha. Sprawę zamkniemy do końca wakacji - wskazał.