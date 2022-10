Tomasz Wójtowicz nie żyje. Był legendą polskiej siatkówki

Tomasz Wójtowicz, jeden z najwybitniejszych polskich siatkarzy, zmarł w poniedziałek w wieku 69 lat. Był mistrzem świata z Meksyku z 1974 roku oraz złotym medalistą olimpijski z Montrealu z 1976. Był pierwszym Polakiem, który został wprowadzony do panteonu siatkarskich sław Volleyball Hall of Fame w amerykańskim Massachusetts.

Pierwszy Polak w Volleyball Hall of Fame

Tomasz Wójtowicz był pierwszym Polakiem, który - w 2002 roku - wprowadzony został do panteonu siatkarskich sław, jakim jest Volleyball Hall of Fame w Holyoke w amerykańskim stanie Massachusetts. To tam w 1895 roku William Morgan stworzył nową grę dającą początek dzisiejszej siatkówce.