Polska Szukają 18 groźnych przestępców z całej Europy. W tym gronie dwóch Polaków Rafał Molenda |

Europol szuka 18 przestępców. Wśród poszukiwanych są Polacy Źródło wideo: eumostwanted.eu Źródło zdj. gł.: eumostwanted.eu

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Kolejna części kampanii rozpoczęła się 12 listopada. Na stronie EU Most Wanted pojawiło się 18 nowych profili osób ściganych przez służby w różnych państwach Europy. Wśród nich są podejrzani w związku z prowadzonymi śledztwami oraz prawomocnie skazani, ukrywający się przestępcy.

Dwaj Polacy na liście

Tegoroczna akcja koncentruje się na osobach poszukiwanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci oraz oszustwa, których ofiarami były osoby starsze. Na liście znalazło się dwóch poszukiwanych z Polski: Gracjan Ciecierski oraz Tomasz Krzemiński.

Każdy, kto rozpozna jedną z tych osób lub wie, gdzie może przebywać, może anonimowo przekazać informacje za pośrednictwem portalu EU Most Wanted.

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do służb państwa, które prowadzi poszukiwania. Policja przestrzega, żeby nie próbować samodzielnie zatrzymywać poszukiwanych ani nawiązywać z nimi kontaktu.

Wspólna akcja kilkunastu państw

W kampanii uczestniczą służby z Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Luksemburga, Niemiec i Polski.

- Polska uczestniczy w każdej edycji kampanii medialnej Europe’s Most Wanted, organizowanej przez Europol. Publikacja wizerunków i nagłośnienie spraw przynoszą wymierne efekty, a wskazówki przekazywane przez anonimowe osoby niejednokrotnie przyczyniają się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanych - powiedziała Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji.

Lista EU Most Wanted publikowana jest od 2016 roku. W ciągu 10 lat zatrzymano 191 osób, których profile wcześniej znalazły się na stronie. W 58 przypadkach do zatrzymania przyczyniły się informacje przekazane przez mieszkańców.

Czym jest Europol?

Europol, czyli Agencja Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania, to agencja policyjna, która pomaga krajom członkowskim w walce z poważną przestępczością międzynarodową, zorganizowaną, cyberprzestępczością oraz terroryzmem.

Agencja cyklicznie publikuje profile poszukiwanych na terenie Europy przestępców. Europol ma swoją siedzibę w Hadze w Holandii. Polska jest pełnoprawnym członkiem Europolu od 1 listopada 2004 roku.