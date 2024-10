Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia podkreślił w czwartek, że poważnie myśli o starcie w wyborach prezydenckich. - Dlaczego? Dlatego, że widzę taką potrzebę dla Polski - zaznaczył. Dodał, że nie wie, kogo poprze Polskie Stronnictwo Ludowe i "to PSL musi zdecydować", ale równocześnie słowa szefa PSL o wspólnym kandydacie koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich go "zaskoczyły".

W czwartkowej rozmowie z "Super Expressem" marszałek Sejmu powiedział, że był "zaskoczony" propozycją Kosiniaka-Kamysza. - Rozumiem, że myśmy się na coś umówili, to znaczy, jeżeli umówiliśmy się na kandydata Trzeciej Drogi, na wspólnego kandydata, to nie padały tam inne nazwiska niż moje. I nie dlatego, że jestem tak wspaniały, tylko dlatego, że tak się umówiliśmy, a dla mnie słowo jest rzeczą świętą - powiedział marszałek Sejmu.

PSL musi też "w tych wyborach zaistnieć"

Hołownia zapytał Kosiniaka-Kamysza o to, czy jest chęć kontynuowania projektu Trzeciej Drogi. - I usłyszałem odpowiedź, że tak - powiedział, podkreślając, że również chce kontynuacji, ale "nie za wszelką cenę". - To jest jedna i podstawowa rzecz, która musi być jasno położona na stole. Cała ta dynamika, w której dzisiaj jesteśmy i która zbliża nas do wyborów prezydenckich, ona musi być trochę inaczej zagrana, bo jest trochę inna niż wybory partyjne. To naprawdę jest o tym, jaka będzie wizja i twarz Polski, a nie która partia zwycięży - przekonywał.