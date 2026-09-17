Polska Szymon Hołownia szefem klubu Polski 2050

Szymon Hołownia Źródło zdj. gł.: TVN24

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Szymon Hołownia zastąpi na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Kierujący do tej pory klubem Śliz powiedział w czwartek, że wybór Szymona Hołowni na szefa klubu "to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane".

Rezygnacja Śliza "przemyślana i przedyskutowana"

"Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu Polska 2050. Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny" - napisał na platformie X Paweł Śliz.

Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu @PL_2050. Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam… — Paweł Śliz (@SlizPawel) September 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

"PS gwoli wyjaśnienia: Moja jutrzejsza nieobecność w Sejmie była zaplanowana od dawna i wynika z zupełnie innych powodów. Nie uciekłem obrażony" - dodał.

Szymon Hołownia wybrany "jednogłośnie"

"70 projektów ustaw, z których 18 już stało się obowiązującym prawem - pod sprawnym kierownictwem przewodniczącego Pawła Śliza staliśmy się najaktywniejszym klubem parlamentarnym w Koalicji 15 Października. Paweł, dziękujemy za te owocne dwa lata i dobre naoliwienie naszego okrętu, który obiera kurs na zwycięstwo obozu demokratycznego w 2027 roku" - napisano na profilu Polski 2050.

Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050!



70 projektów ustaw, z których 18 już stało się obowiązującym prawem – pod sprawnym kierownictwem przewodniczącego @SlizPawel staliśmy się najaktywniejszym klubem parlamentarnym w Koalicji 15 Października.… pic.twitter.com/TmbufJiJmV — Polska 2050 (@PL_2050) September 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Rezygnacja Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego to przemyślana i przedyskutowana decyzja. Dzięki tej odpowiedzialności Szymon Hołownia został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050" - dodano.