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Polska

Szymon Hołownia szefem klubu Polski 2050

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło zdj. gł.: TVN24
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"Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050" - przekazała w czwartek wieczorem na platformie X Polska 2050. Podkreślono, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją.

Szymon Hołownia zastąpi na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Kierujący do tej pory klubem Śliz powiedział w czwartek, że wybór Szymona Hołowni na szefa klubu "to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane".

Rezygnacja Śliza "przemyślana i przedyskutowana"

"Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu Polska 2050. Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny" - napisał na platformie X Paweł Śliz.

"PS gwoli wyjaśnienia: Moja jutrzejsza nieobecność w Sejmie była zaplanowana od dawna i wynika z zupełnie innych powodów. Nie uciekłem obrażony" - dodał.

Szymon Hołownia wybrany "jednogłośnie"

"70 projektów ustaw, z których 18 już stało się obowiązującym prawem - pod sprawnym kierownictwem przewodniczącego Pawła Śliza staliśmy się najaktywniejszym klubem parlamentarnym w Koalicji 15 Października. Paweł, dziękujemy za te owocne dwa lata i dobre naoliwienie naszego okrętu, który obiera kurs na zwycięstwo obozu demokratycznego w 2027 roku" - napisano na profilu Polski 2050.

"Rezygnacja Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego to przemyślana i przedyskutowana decyzja. Dzięki tej odpowiedzialności Szymon Hołownia został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050" - dodano.

Źródło: PAP
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Tagi:
Szymon HołowniaPolska 2050
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