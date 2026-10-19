Szef policji zapowiada pomoc prawną dla funkcjonariuszy. W tle wydarzenia przed trybunałem

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Nikt nie może oczekiwać, że policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom - napisał komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń w liście do funkcjonariuszy. Zwrócił uwagę na "falę nienawiści" wobec policjantów po ostatnich wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zapowiedział dla nich wsparcie.
Przed Trybunałem Konstytucyjnym od tygodni trwają protesty środowisk prawicowych. W trakcie jednej z manifestacji ranna została policjantka. Uczestniczyła w próbie zatrzymania demonstranta. W mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia, w tym ze strony polityków PiS, że to policjantka sprowokowała zajście.
Szef KGP generał inspektor Marek Boroń przyznał w poniedziałkowym liście do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, że "szczególnie porusza" go sytuacja policjantki, "która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania". "Chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was" - zapewnił.
Protesty środowisk prawicowych przed Trybunałem Konstytucyjnym
Komendant policji o pomocy prawnej dla funkcjonariuszy
Boroń podkreślił, że "policjant, który zakłada mundur ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia".
"Nie ma mojej zgody na oczernianie policjantów, którzy rzetelnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Nie ma również zgody na to, by internetowa nienawiść była traktowana jako coś zwyczajnego, nieuniknionego czy pozbawionego konsekwencji" - czytamy w liście komendanta.
Poinformował on, że polecił policyjnym prawnikom udzielanie wsparcia funkcjonariuszom, którzy zdecydują się dochodzić ochrony swoich praw, w tym w ramach prywatnych aktów oskarżenia.
"Wystąpię również do prokuratury o podjęcie czynności i stanowczą reakcję w sprawach, w których naruszone zostały prawa funkcjonariuszy. Każda sprawa będzie oceniana indywidualnie, z poszanowaniem prawa i właściwości organów prowadzących postępowania" - przekazał.
Marek Boroń: nikt nie może oczekiwać, że policja odstąpi od działania
Zdaniem szefa KGP "żaden policjant ani żadna policjantka nie powinni mieć poczucia, że w obliczu takiego ataku zostają sami". Uściślił, że dotyczy to także tych, którzy - jak zawuważył - "doświadczają hejtu w sieci, gdzie anonimowość i pozorna bezkarność często ośmielają do przekraczania granic".
Boroń zapowiedział, że policjantki i policjanci będą reagować na naruszenia prawa i wykonywać swoje obowiązki zawsze wtedy, gdy wymagają tego okoliczności i przepisy.
"Nie zmieni tego presja, agresja, groźby ani nawoływanie do zaniechania czynności służbowych. Nikt nie może oczekiwać, że Policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom. Naszym obowiązkiem jest stać na straży prawa i bezpieczeństwa - konsekwentnie, bezstronnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami" - oświadczył.
Szef MSWiA: agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy
List Komendanta Głównego Policji udostępnił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreślił, że w "w pełni popiera głos" Boronia. "Policja ma pełne moje wsparcie w walce o swoją godność. Presja i agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy przed ochroną obywateli!" - napisał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.
W pełni popieram głos Komendanta Głównego @PolskaPolicja. Policja ma pełne moje wsparcie w walce o swoją godność. Presja i agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy przed ochroną obywateli! https://t.co/hBiE9risPG