Polska Szef policji zapowiada pomoc prawną dla funkcjonariuszy. W tle wydarzenia przed trybunałem Oprac. Aleksandra Sapeta |

MSWiA o ataku na policjantkę i nagraniu z interwencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Przed Trybunałem Konstytucyjnym od tygodni trwają protesty środowisk prawicowych. W trakcie jednej z manifestacji ranna została policjantka. Uczestniczyła w próbie zatrzymania demonstranta. W mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia, w tym ze strony polityków PiS, że to policjantka sprowokowała zajście.

Szef policji zwrócił się do funkcjonariuszy

Szef KGP generał inspektor Marek Boroń przyznał w poniedziałkowym liście do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, że "szczególnie porusza" go sytuacja policjantki, "która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania". "Chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was" - zapewnił.

Protesty środowisk prawicowych przed Trybunałem Konstytucyjnym Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Warszawa, 15.10.2026. Poseł PiS Mariusz Gosek podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Mariusz Gosek podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Policja zabezpiecza protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Poseł PiS Piotr Gliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Kaczyński przed Trybunałem, protest Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Komendant policji o pomocy prawnej dla funkcjonariuszy

Boroń podkreślił, że "policjant, który zakłada mundur ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia".

"Nie ma mojej zgody na oczernianie policjantów, którzy rzetelnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Nie ma również zgody na to, by internetowa nienawiść była traktowana jako coś zwyczajnego, nieuniknionego czy pozbawionego konsekwencji" - czytamy w liście komendanta.

"Fala nienawiści" wobec policjantów po wydarzeniach pod Trybunałem Konstytucyjnym. Komentarze polityków Źródło: TVN24

Poinformował on, że polecił policyjnym prawnikom udzielanie wsparcia funkcjonariuszom, którzy zdecydują się dochodzić ochrony swoich praw, w tym w ramach prywatnych aktów oskarżenia.

"Wystąpię również do prokuratury o podjęcie czynności i stanowczą reakcję w sprawach, w których naruszone zostały prawa funkcjonariuszy. Każda sprawa będzie oceniana indywidualnie, z poszanowaniem prawa i właściwości organów prowadzących postępowania" - przekazał.

Marek Boroń: nikt nie może oczekiwać, że policja odstąpi od działania

Zdaniem szefa KGP "żaden policjant ani żadna policjantka nie powinni mieć poczucia, że w obliczu takiego ataku zostają sami". Uściślił, że dotyczy to także tych, którzy - jak zawuważył - "doświadczają hejtu w sieci, gdzie anonimowość i pozorna bezkarność często ośmielają do przekraczania granic".

🔵 List Komendanta Głównego Policji do policjantek i policjantów w związku z ostatnimi wydarzeniami. pic.twitter.com/0tznYam16L — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 19, 2026 Rozwiń

Boroń zapowiedział, że policjantki i policjanci będą reagować na naruszenia prawa i wykonywać swoje obowiązki zawsze wtedy, gdy wymagają tego okoliczności i przepisy.

"Nie zmieni tego presja, agresja, groźby ani nawoływanie do zaniechania czynności służbowych. Nikt nie może oczekiwać, że Policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom. Naszym obowiązkiem jest stać na straży prawa i bezpieczeństwa - konsekwentnie, bezstronnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami" - oświadczył.

Szef MSWiA: agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy

List Komendanta Głównego Policji udostępnił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreślił, że w "w pełni popiera głos" Boronia. "Policja ma pełne moje wsparcie w walce o swoją godność. Presja i agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy przed ochroną obywateli!" - napisał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W pełni popieram głos Komendanta Głównego @PolskaPolicja. Policja ma pełne moje wsparcie w walce o swoją godność. Presja i agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy przed ochroną obywateli! https://t.co/hBiE9risPG — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 19, 2026 Rozwiń