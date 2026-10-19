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Polska

Szef policji zapowiada pomoc prawną dla funkcjonariuszy. W tle wydarzenia przed trybunałem

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Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
MSWiA o ataku na policjantkę i nagraniu z interwencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Nikt nie może oczekiwać, że policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom - napisał komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń w liście do funkcjonariuszy. Zwrócił uwagę na "falę nienawiści" wobec policjantów po ostatnich wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zapowiedział dla nich wsparcie.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym od tygodni trwają protesty środowisk prawicowych. W trakcie jednej z manifestacji ranna została policjantka. Uczestniczyła w próbie zatrzymania demonstranta. W mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia, w tym ze strony polityków PiS, że to policjantka sprowokowała zajście. 

Szef policji zwrócił się do funkcjonariuszy

Szef KGP generał inspektor Marek Boroń przyznał w poniedziałkowym liście do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, że "szczególnie porusza" go sytuacja policjantki, "która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania". "Chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was" - zapewnił. 

Protesty środowisk prawicowych przed Trybunałem Konstytucyjnym
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Warszawa, 15.10.2026. Poseł PiS Mariusz Gosek podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Warszawa, 15.10.2026. Poseł PiS Mariusz Gosek podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Warszawa, 15.10.2026. Protest przed siedzibą Trybunału Konstutucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP
Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Mariusz Gosek podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Mariusz Gosek podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Policja zabezpiecza protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Policja zabezpiecza protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Poseł PiS Piotr Gliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Poseł PiS Piotr Gliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Kaczyński przed Trybunałem, protest
Kaczyński przed Trybunałem, protest
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Starcia protestujących z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Warszawa, 14.10.2026. Protestujący i policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Komendant policji o pomocy prawnej dla funkcjonariuszy

Boroń podkreślił, że "policjant, który zakłada mundur ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia". 

"Nie ma mojej zgody na oczernianie policjantów, którzy rzetelnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Nie ma również zgody na to, by internetowa nienawiść była traktowana jako coś zwyczajnego, nieuniknionego czy pozbawionego konsekwencji" - czytamy w liście komendanta. 

"Fala nienawiści" wobec policjantów po wydarzeniach pod Trybunałem Konstytucyjnym. Komentarze polityków
Źródło: TVN24

Poinformował on, że polecił policyjnym prawnikom udzielanie wsparcia funkcjonariuszom, którzy zdecydują się dochodzić ochrony swoich praw, w tym w ramach prywatnych aktów oskarżenia.

"Wystąpię również do prokuratury o podjęcie czynności i stanowczą reakcję w sprawach, w których naruszone zostały prawa funkcjonariuszy. Każda sprawa będzie oceniana indywidualnie, z poszanowaniem prawa i właściwości organów prowadzących postępowania" - przekazał. 

Marek Boroń: nikt nie może oczekiwać, że policja odstąpi od działania

Zdaniem szefa KGP "żaden policjant ani żadna policjantka nie powinni mieć poczucia, że w obliczu takiego ataku zostają sami". Uściślił, że dotyczy to także tych, którzy - jak zawuważył - "doświadczają hejtu w sieci, gdzie anonimowość i pozorna bezkarność często ośmielają do przekraczania granic".

Boroń zapowiedział, że policjantki i policjanci będą reagować na naruszenia prawa i wykonywać swoje obowiązki zawsze wtedy, gdy wymagają tego okoliczności i przepisy.

"Nie zmieni tego presja, agresja, groźby ani nawoływanie do zaniechania czynności służbowych. Nikt nie może oczekiwać, że Policja odstąpi od działania tylko dlatego, że jej interwencja nie odpowiada czyimś oczekiwaniom. Naszym obowiązkiem jest stać na straży prawa i bezpieczeństwa - konsekwentnie, bezstronnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami" - oświadczył. 

Szef MSWiA: agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy

List Komendanta Głównego Policji udostępnił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreślił, że w "w pełni popiera głos" Boronia. "Policja ma pełne moje wsparcie w walce o swoją godność. Presja i agresja nie powstrzymają funkcjonariuszy przed ochroną obywateli!" - napisał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaTrybunał Konstytucyjny
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