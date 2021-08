Marian Banaś: CBA weszło do biura księgowego firmy mojego syna. Żaryn: insynuacja i strzał w kolano

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował w środę, że tego dnia w biurze księgowym jego syna, Jakuba Banasia, pojawili się agenci CBA. Przypomniał, że dzień wcześniej sejmowa komisja regulaminowa usiłowała zająć się uchyleniem immunitetu prezesa NIK. Do wpisu szefa NIK odniósł się rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Sejmowa komisja regulaminowa zajęła się we wtorek rozpatrzeniem wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK Mariana Banasia. Po około dwóch godzinach posiedzenie zostało jednak przerwane przez przewodniczącego komisji. Jak przekazał, będzie ono kontynuowane po uzyskaniu akt sprawy od prokuratury. Sam Marian Banaś opuścił posiedzenie komisji już wcześniej, ponieważ mówił, że wniosek w sprawie uchylenia mu immunitetu ma "błędy formalne".

Szef NIK o akcji "Centralnego Biura AntyBanasiowego"

CBA odpowiada na wpis Mariana Banasia

"Dziś CBA nie realizowało czynności, o których pisał Prezes NIK. Być może miało być śmiesznie, a wyszła brzydka insynuacja, ale też strzał w kolano. Bo skoro Centralne Biuro Antykorupcyjne to Centralne Biuro AntyBanasiowe, to czy przypadkiem nie jest tak że Banaś=korupcja?" - czytamy we wpisie Żaryna na Twitterze.