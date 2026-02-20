Logo strona główna
FAKTY PO FAKTACH

"Potężna szansa". Szef Agencji Uzbrojenia o SAFE

20 1925 fpf gosc-0002
"To jest potężna szansa". Szef Agencji Uzbrojenia o programie SAFE
Źródło: TVN24
Mamy plan na wydanie każdego euro - powiedział w "Faktach po Faktach" szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel, odnosząc się do unijnego programu SAFE. Ocenił też, że to "potężna szansa" dla naszego kraju.

Szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy program SAFE jest krytycznie potrzebny polskiej armii i pomoże uczynić ją jedną z najnowocześniejszych, jeżeli nie na świecie, to w Europie. - Odpowiedź krótka: tak - powiedział.

- Mechanizm SAFE jest dodatkowym źródłem finansowania programów modernizacyjnych nie tylko w naszych siłach, ale i również w całej Europie. Przypomnijmy, tym pierwszym głównym źródłem jest budżet, drugim jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. I oczywiście SAFE przychodzi również z pomocą - mówił.

"Potężna szansa"

Generał Kuptel ocenił, że program SAFE "to potężna szansa". Według niego, jeżeli "odcięlibyśmy się" na pierwszym etapie i mówili, że "to jest niedobre rozwiązanie", to "nazbyt szybko i nazbyt pochopnie podejmowalibyśmy decyzje".

Dopytywany, czy to jest opinia całego dowództwa wojskowego, odparł, że "ciężko byłoby się z tym nie zgodzić". - Oczywiście reprezentuję Agencję Uzbrojenia, ale jednak zaryzykuję stwierdzenie, że to jest oczekiwanie całości Sił Zbrojnych - zaznaczył.

Podkreślił, że "przed Siłami Zbrojnymi stawia się konkretne cele". - Mamy spowodować, aby bezpieczeństwo naszych granic było zapewnione na najwyższym możliwym poziomie. Bez środków i odpowiednich narzędzi, atrybutów, którymi będą dysponowali żołnierze, jest to niemożliwe - mówił szef Agencji Uzbrojenia.

Podkreślił, że "mamy plan na wydanie każdego euro".

Mówił, że w przypadku programu SAFE ważny jest czas. Przekazał, że do końca maja "musimy zakończyć procedurę kontraktowania". - Przy wielkości zadań, przy ilości aktywności, samego procesu negocjacyjnego, który jest bardzo ciężki, wyczerpujący, każdy dzień jest tutaj na wagę złota - powiedział.

Spotkania z przedstawicielami kancelarii prezydenta i BBN

Szef Agencji Uzbrojenia został zapytany, czy prezydent albo szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaprosili go na spotkanie w sprawie programu SAFE. Powiedział, że rozmawiał o tej kwestii podczas ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Były jeszcze dodatkowe spotkania, nie z samym panem prezydentem, ale z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i kancelarii prezydenta - dodał. Ocenił, że "to jest bardzo dobra dyskusja". - Nie ukrywam, że wnioski też wpływają na to, co się dzieje w projektowanej ustawie - powiedział.

Mówił, że jeżeli nie będzie podpisu prezydenta pod ustawą, "będziemy oczekiwali alternatywnych rozwiązań".

Program SAFE i krytyka ze strony opozycji

We wtorek kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły polski plan inwestycyjny w ramach programu obronnego SAFE. Na liście znalazło się 139 projektów, a do Polski trafią pożyczki o łącznej wartości 43,7 mld euro. Ich oprocentowanie ma wynieść około 3 proc., przy okresie spłaty rozłożonym na 45 lat.

Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

W Polsce trwają prace legislacyjne nad ustawą wdrażającą program pożyczek na zbrojenia SAFE. W zeszły piątek w Sejmie przeciwko przyjęciu ustawy głosowały kluby PiS oraz Konfederacji. Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy. Ta wróci teraz do Sejmu.

W poniedziałek program krytykował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę. Mówił też, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

