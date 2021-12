Rzecznik Ministerstwo Zdrowia podał liczbę rejestracji na szczepienia dzieci

Na szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat dokonano około 145 tysięcy rejestracji. Informację przekazał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił z kolei, że "u dzieci praktycznie nie występują niepożądane odczyny poszczepienne".

W czwartek ruszyłī szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (produkowanym przez firmy Pfizer i BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to między innymi infolinia 989, e-Rejestracja i punkty.

Andrusiewicz: zarejestrowani 145 tysięcy dzieci w wieku 5-11 lat

- Dzisiaj od godziny 8 szczepienia dzieci 5-11 lat ruszyły. Z godziny na godzinę liczba zaszczepionych dzieci rośnie – wskazał rzecznik Wojciech Andrusiewicz. Zauważył, że w niektórych województwach, w niektórych powiatach, na czwartek nie ma żadnych wolnych terminów, a punkty szczepień przygotowują nowe na kolejne dni.

Andrusiewicz wskazał, że szczepionki przeciw COVID-19 przychodzą do Polski w opakowaniach po 100 dawek i początkowo, by nie opóźniać dystrybucji tak są wysyłane. Dodał, że z myślą o małych punktach szczepień zdecydowano, iż od przyszłego tygodnia będzie możliwość wysyłki po 20 dawek. - Od poniedziałku szczepionki będą wysyłane po 20 dawek, w tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trwa dzielenie szczepionek na mniejsze partie, tak więc i te mniejsze punkty od nowego tygodnia będą mogły szczepić dzieci, mówimy głównie o powiatach i gminach wiejskich – powiedział Andrusiewicz.

Niedzielski: u dzieci praktycznie nie występują niepożądane odczyny poszczepienne

Wcześniej o szczepieniach dzieci mówił w Programie I Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przypomnę, że populacja dzieci, dla których wystawiliśmy skierowania, wynosi ponad 2,5 miliona - dodał.

Szef Ministerstwa Zdrowia dopytywany, czy poza rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA) były przeprowadzone inne badania bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 dla dzieci, podkreślił, że "wszystko odbywa się zgodnie ze standardową procedurą". - Producenci prowadzą w poszczególnych fazach klinicznych badania, wyniki są bardzo dokładnie przeglądane przez EMA. To nie tylko kwestia analizy, ale to jest swoisty audyt. Zwracam uwagę, że są to producenci, którzy produkowali wcześniej szczepionki, które są stosowane od roku - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył też, że "u dzieci praktycznie nie występują niepożądane odczyny poszczepienne".

Niedzielski w mediach społecznościowych przedstawił natomiast statystyki dotyczące zakażeń i hospitalizacji najmłodszych dzieci w czwartej fali epidemii.

"Ruszyły szczepienia grupy 5-11 lat. Jeżeli ktoś nadal zadaje sobie pytanie czy zaszczepić dziecko: Od początku IV fali zakaziło się 170 tys. dzieci do 18 r.życia a 3 tys. trafiło do szpitala.Od 1 grudnia w 12 dni zakaziło się 45 tys. dzieci do 18 r.życia a 550 trafiło do szpitala" - napisał.

Twitter/@a_niedzielski

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

Schemat szczepienia u dzieci jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności. Chodzi o dzieci w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn; po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; zakażonych HIV; leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz dializowanych z powodu niewydolności nerek.

Autor:mjz/kg

Źródło: PAP, Polskie Radio