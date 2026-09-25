Polska Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Apel KRS Adrian Wróbel |

Rosati o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego: nie jestem optymistą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W uchwale zamieszczonej na platformie X Rada zaznaczyła, że "wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału nie zostali dotychczas dopuszczeni do wykonywania swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków". "W konsekwencji nie jest możliwe należyte ukształtowanie składów orzekających w sposób gwarantujący udział wszystkich sędziów uprawnionych do orzekania i zapewnienie zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym funkcjonowania TK" - czytamy.

Co więcej, jak przypomniała KRS, wobec wybranych sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne związane z powstrzymywaniem się od orzekania w wadliwie funkcjonującym Trybunale.

Niepokój KRS budzi także niezwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK oraz brak przedstawienia projektu budżetu Trybunału na 2027 rok.

"Ten stan powoduje ograniczenie ochrony prawnej obywateli, której zapewnienie należy do podstawowych funkcji TK. Jednocześnie KRS nie może skutecznie wykonywać przysługującej jej kompetencji do występowania z wnioskami do tego organu. Także Prezydent RP jest obecnie pozbawiony możliwości pełnego realizowania wynikającego z konstytucji prawa do występowania z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego" - zaznaczyła Rada.

Jak podkreślono, taka sytuacja "rodzi obawy nie tylko KRS, lecz także obywateli". "Z tego względu KRS zwraca się do wszelkich uprawnionych organów państwa o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania prawidłowego, zgodnego z Konstytucją RP i ustawami funkcjonowania TK" - zaapelowano w uchwale.

KRS przypomniała jednocześnie, że w tym roku przypada 40. rocznica działalności orzeczniczej TK i "w związku z tym konieczne jest zapewnienie Trybunałowi możliwości realizowania jego ustawowej roli".

Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

Sejm obecnej kadencji przez ponad dwa lata nie obsadzał wakatów powstających w Trybunale. Dopiero w marcu bieżącego roku wybrał sześcioro sędziów TK: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Dotychczas jednak do orzekania dopuszczonych zostało dwoje z nich - sędziowie Bentkowska i Szostek, od których prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie.

Pozostałych czworo sędziów z tej grupy nie zostało dopuszczonych do orzekania. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta".

W czerwcu na sędziego TK został wybrany Sławomir Patyra, od którego prezydent odebrał pod koniec lipca ślubowanie. Sędzia oświadczył jednak, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

4 września na kolejnego, ósmego wybranego w tej kadencji Sejmu, sędziego Trybunału wybrany został Maciej Berek - niedawny minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Berek napisał do Nawrockiego

Posłowie opozycji, jak i prezydencka kancelaria wskazywali na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kiedy ślubowanie Berka? Bogucki obwinia Czarzastego

Przed 4 września Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej ma uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że jeśli prezydent Nawrocki nadal nie będzie dopełniał swoich obowiązków w sprawie odebrania ślubowania od wybranego do TK Macieja Berka, to "będą podejmowane działania zastępcze". Zastrzegał, że dalsze kroki będą decyzją Berka.

Na początku maja tego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował w sprawie czworga osób wybranych do TK - w związku z ich skargą - tak zwany środek tymczasowy. W jego ramach wskazał polskiemu rządowi, aby właściwe organy powstrzymywały się od utrudniania Korwin-Piotrowskiej, Dziurdzie, Markiewiczowi i Taborowskiemu objęcia i wykonywania obowiązków sędziów TK.