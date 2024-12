Siewiera: Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. W obu mam wrażenie, że optymizm jest zbyt daleko idący

Siewiera: opinia publiczna musi zbudować właściwe zrozumienie konsekwencji regionalnych

Siewiera: to pokazuje, że prawdziwe interesy są w centralnej Europie

- Tam dokonały również demonstracji swoich zdolności. Wykonały strzelania ćwiczebne właśnie z pocisków manewrujących hipersonicznych w cele wystawione do ćwiczenia i aktualnie przebywając na Morzu Śródziemnym, najprawdopodobniej będą kierowały się do innych portów - mówił.

Wskazał, że "one mogą trafić na Bałtyk". - My dokonaliśmy wielkiego zwrotu, inwestując we fregaty, w program Miecznik, rozwijając Marynarkę Wojenną. Spodziewamy się w najbliższych latach, do końca dekady, wdrożenia do służby trzech fregat rakietowych - wymieniał szef BBN. Stwierdził, że "to jest wielki wysiłek modernizacyjny, który podejmujemy".