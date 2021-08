Święto Wojska Polskiego. Przelot samolotów, nominacje generalskie, apel pamięci

Nominacja generalskie i odznaczenia

Przed południem prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych wręczył nominacje generalskie dziewięciu oficerom, w tym siedmiu na pierwszy stopień generalski. Wręczone zostały też odznaczenia. Jak podkreślił, istotą Święta Wojska Polskiego jest to, że to święto "w dniu wielkiej wiktorii, w dniu heroicznego czynu polskiego żołnierza, bohaterskiego, niezwykłego".

Jak wskazał, to święto wielkiego zwycięstwa i wielkiego czynu polskiego żołnierza. - Dlatego ogromnie gratuluję panom generałom, że nominacje odbieracie właśnie dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że to jest taki moment w życiu żołnierza, który zapamiętuje się na całe życie. Gratuluję tych nominacji, ale przede wszystkim gratuluję, że stało się to właśnie w tej dacie - zaznaczył.