Zginął w pożarze windy. Śledztwo prokuratury

Do pożaru w 10-piętrowym bloku przy ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach doszło w nocy ze środy na czwartek. Służby dostały zgłoszenie po godzinie 2.

Winda była wyłączona z użytkowania

- Był to prawdopodobnie mężczyzna. Jego tożsamość i to, jak znalazł się w windzie, a także dlaczego doszło tam do pożaru, ustali policja - mówił w czwartek Piotr Chojnowski, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.