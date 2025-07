Znaleziono ciało poszukiwanego 57-latka. Koniec obławy

Znaleziono zwłoki mężczyzny poszukiwanego w Starej Wsi koło Limanowej Źródło: TVN24

Podejrzany o zastrzelenie swojej 26-letniej córki i jej 31-letniego męża w Starej Wsi niedaleko Limanowej mężczyzna był poszukiwany od piątku. Podejrzany jest też o postrzelenie 72-letniej teściowej, która przeszła operację. Zbiegł z miejsca zbrodni, a jego samochód znaleziono porzucony w pobliżu leśnej ścieżki.

Znaleziono ciało

Jeszcze we wtorek komendant wojewódzki policji w Krakowie wyznaczył 50 tysięcy złotych nagrody za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania 57-latka.

Wieczorem tego dnia małopolska policja przekazała na X, że "policjanci znaleźli ciało poszukiwanego 57-latka".

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora i policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Obława po morderstwie w Starej Wsi

W związku z zakończeniem wielodniowej obławy szef MSWiA Tomasz Siemoniak podziękował służbom za działania. "Dziękuję policjantom, żołnierzom i wszystkim wspierającym tę bardzo trudną operację!" – napisał na platformie X.

W obławie uczestniczyło kilkuset funkcjonariuszy policji wspieranych w akcji przez wojsko. Wykorzystywano śmigłowiec Black Hawk oraz dron Bayraktar. Służby zwracały uwagę, że trudności w poszukiwaniach powodowało ukształtowanie terenu i bardzo gęste, duże lasy.

Policja prowadziła kontrole samochodów w okolicy i - jak informowano w komunikacie wojewódzkiej jednostki - również "z uwagi na bliskość granicy po stronie słowackiej takie kontrole pojazdów przeprowadzane są przez słowackie służby".

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła od Prokuratury Rejonowej w Limanowej śledztwo w sprawie zbrodni w Starej Wsi.

Poszukiwany mężczyzna w przeszłości dwukrotnie usłyszał zarzuty znęcania się i kierowania gróźb karalnych wobec swoich bliskich: w 2022 i 2025 roku. I to w tej okręgowej prokuraturze wcześniej wobec niego toczyło się postępowanie karne dotyczące znęcania się nad żoną i kierowania gróźb karalnych wobec teściów.

Wówczas zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do nich. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie przestrzegał tych nakazów. 30 czerwca prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.

Lekkie transportery opancerzone TUR w Starej Wsi Źródło: TVN24

