Stała baza USA w Polsce. Wiceszef MON podał liczbę żołnierzy
W środę prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę z Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce.
- Decyzja została już wypracowana, więc poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać - powiedział.
Podczas briefingu prasowego w piątek wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował: - Mówimy o stałej bazie dla pięciu tysięcy żołnierzy. To jest ten pułap, który zarysował prezydent Trump.
- My nie negocjujemy decyzji, czy baza ma być, czy jej nie będzie. Ta decyzja zapadła, ona jest wynikiem starań wielu polskich rządów, także wielu polskich prezydentów. Na te starania odpowiedział prezydent Trump - dodał.
Wiceszef MON o obecności wojsk rotacyjnych
Wiceminister był też pytany o anulowanie planów rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski, które w maju zapowiadał szef Pentagonu Pete Hegseth.
- Jeżeli chodzi o obecność rotacyjną, to ona ze swojego charakteru jest zmienna. Jeżeli mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź brzmi: nie przyjechały. Natomiast ta rotacja trwa, ciągle się dokonuje - odpowiedział Zalewski.
Obecna na konferencji wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pytana z kolei o liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce i zawieszoną rotację, przekazała, że według dzisiejszego stanu liczba stałych wojsk sojuszniczych na terytorium Polski wynosi około osiem tysięcy żołnierzy.
- Nie będę ich rozdzielać na narodowości, ale jest oczywiście oczywistym, że największy komponent stanowią Amerykanie - podkreśliła.