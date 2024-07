Romanowski "skryje się wszędzie, nawet do mysiej nory, żeby tylko nie ponieść odpowiedzialności"

Jeśli Marcin Romanowski nie ma nic do ukrycia, niech stanie w prawdzie, zrzeknie się immunitetu - powiedziała w "Kawie na ławę" w TVN24 europosłanka KO Marta Wcisło. Poseł PiS Marcin Horała ocenił, że zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości są "bzdurne". - Cała Polska słyszała nagrania. Dziwię się panu, że pan chce ręczyć za takiego człowieka, którego wcześniej, czy później ręka sprawiedliwości dosięgnie - ripostował mu wiceszef MSZ Andrzej Szejna (Lewica).

12 lipca większość sejmowa zdecydowała o pozbawieniu Romanowskiego immunitetu poselskiego. W głosowaniu wyrażono również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo w sprawie milionowych wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. 15 lipca były wiceminister sprawiedliwości został zatrzymany. Prokuratura Krajowa poinformowała wówczas, że polityk usłyszał 11 zarzutów, w tym działania w grupie przestępczej i wnioskowała do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące. Tam jednak nie trafił.