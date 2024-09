Sprawa aresztu Romanowskiego. Jest decyzja sądu

Jak powiedział, "konsekwencje tego są dalej idące". - W poniedziałek złożę wniosek o umorzenie postępowania w stosunku do wszystkich jedenastu zarzutów, dlatego, że sąd prawomocnie stwierdził i przesądził, że w tej sprawie istniała bezwzględna przesłanka blokująca możliwość prowadzenia postępowania z artykułu 17 paragraf 1 punkt 10 Kodeksu postępowania karnego, czyli prokuratura skonsumowała już czynność przedstawienia zarzutów wobec osoby, wobec której nie może prowadzić postępowania. Tym samym to postępowanie nie może być dalej prowadzone - dodał Lewandowski.

Wniosek o wyłączenie sędziego

- Nikt by nie chciał, żeby później padały argumenty, że postanowienie wydane tej treści - bez względu na to, czy to będzie postanowienie zgodne z zażaleniem prokuratury, czy postanowienie nieuwzględniające zażalenia prokuratury, aby nastąpiła negacja, że w ogóle to postanowienie zostało wydane przez bezstronny sąd - dodał prokurator.