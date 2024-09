"Sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn". W Senacie o ścieżkach wyjścia z kryzysu konstytucyjnego

W Senacie zorganizowano spotkanie "Drogi wyjścia z kryzysu konstytucyjnego", w którym biorą udział między innymi premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Szef rządu mówił, że w dziedzinie rządów prawa ostatnie osiem lat "naprawdę zdewastowało system". Hołownia, odnosząc się do upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że "dzisiaj sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn".

Kidawa-Błońska: mamy obowiązek odbudować instytucje

Otwierając spotkanie, marszałek Kidawa-Błońska podkreślała, że odbywa się ono w miejscu, gdzie - jak mówiła - w trudnych czasach praworządność znalazła schronienie. Zwróciła też uwagę, że wszyscy oczekują od rządzących, że doprowadzą "do naprawy tego wszystkiego, co się stało".

- Podtrzymuję to, co mówiłam, że to od nas, od najważniejszych instytucji w kraju, zależy ład konstytucyjny i odpowiedzialność. My jako Senat, Sejm, rząd, mamy obowiązek naprawić zburzone relacje między poszczególnymi władzami oraz odbudować instytucje i tak je zabezpieczyć, żeby już nigdy nie były zniszczone przez złe praktyki - zaznaczyła.

- W tym miejscu nasuwa się fundamentalne pytanie o granice możliwych zmian i dopuszczalność tych zmian w takim wyjątkowym czasie bardzo trudnej transformacji, w jakim w tej chwili się znajdujemy - dodała. Mówiła, że podczas odbudowywania praworządności konieczne jest przestrzeganie jej standardów. Wskazała, że to musi być zasada naczelna. - Z drugiej strony nie możemy czekać w nieskończoność i musimy podejmować działania, ale w tych działaniach zachowywać proporcjonalność między środkiem, którego używamy a celem, jaki chcemy osiągnąć. Tym celem jest przywrócenie wszystkich wartości i zasad naszej konstytucji - mówiła.

Hołownia: dzisiaj sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn

Hołownia mówił, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie "to jest organ, który jest w najwyższym stopniu niewydolny, którego umocowanie budzi bardzo poważne wątpliwości, który mnoży problemy, a nie je rozwiązuje, czego najlepszym dowodem jest choćby ta sytuacja, którą mamy w tej chwili".

- Dzisiaj, kiedy staje przed nami tyle wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą osłabić Rzeczpospolitą, wmontowanie do tego systemu znowu arbitrów, znowu bezpieczników, takich, którzy są ponad tym partyjnym sporem, wydaje się "być albo nie być" naszej republiki - mówił dalej.

Odnosząc się do upolitycznienia Trybunału, marszałek powiedział, że "dzisiaj sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn". - To jest stan, z którym mamy dziś do czynienia, jeśli chodzi o sądownictwo konstytucyjne, rozstrzyganie tych spraw między najważniejszymi organami państwa - dodał.

Tusk: te osiem lat naprawdę zdewastowało system

Premier Donald Tusk mówił, że w dziedzinie rządów prawa "osiem lat (rządów PiS-u - red.) naprawdę zdewastowało system". - I to w sposób nawet nie czarno-biały, bo my toniemy wszyscy w szarościach, w tych właśnie luzach interpretacyjnych. Każdy ma w jakimś sensie pełne prawo i pełną rację, kiedy wypowiada sprzeczne z opiniami innych własne opinie na temat tego, co należy zrobić, a co nie - powiedział.

- Państwo się domyślacie, że oczywiście mówię o osobistym dyskomforcie związanym ze sprawami kontrasygnat. To ostatnia sprawa, ale ona nie jest jedyna, zdecydowanie nie jedyna. W sensie praktycznym o wiele większy problem mam (z tym), w jaki sposób, nie wdziewając szat rewolucjonisty, prowadzić politykę zagraniczną, mając na głowie tę nieszczęsną ustawę kompetencyjną (chodzi o ustawę, która daje prezydentowi wpływ na wysuwanie polskich kandydatur do obsady najważniejszych unijnych stanowisk - red.), której intencją była zmiana ustroju przez przeniesienie ciężaru decyzji personalnych do Pałacu Prezydenckiego - mówił dalej szef rządu.

- Będę podejmował decyzje ze świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia purystów - podkreślił.

Po początkowych przemówieniach dalsza część debaty toczy się już za zamkniętymi drzwiami.

