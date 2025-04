Pawlak: może się okazać, że wynik Hołowni będzie decydował o wygranej Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów - 33 procent - uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26 procent, a za nim Konfederacja z 16 procentami - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

Pracownia CBOS opublikowała wyniki sondażu "Preferencje partyjne w pierwszej dekadzie kwietnia". Wynika z nich, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, chciałoby uczestniczyć w nich 89 procent badanych. To o 3 punkty procentowe więcej niż na początku marca. Jednocześnie możliwość udziału w wyborach parlamentarnych z góry odrzuca 7 procent dorosłych Polaków - to tyle samo co marcu. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 4 procent.

Konfederacja na ostatnim miejscu podium

Ankietowani zostali też zapytani, na którą partię lub ugrupowanie oddaliby głos. Jak wynika z badania, najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska, którą popiera 33 procent respondentów wyrażających chęć udziału w wyborach. W stosunku do marca notowania KO spadły o 1 punkt procentowy.

Bez zmian pozostaje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, na które chce głosować 26 procent. zdeklarowanych wyborców.

Na trzecim miejscu rankingu CBOS, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, znalazła się Konfederacja, którą popiera 16 procent zdeklarowanych uczestników głosowania. To o 2 punkty procentowe mniej niż w marcu.

Trzecia Droga i Razem poniżej progu

Na czwartym miejscu jest Lewica z wynikiem 6 procent. To o 2 punkty procentowe więcej niż poprzednio. Na kolejnej pozycji uplasowała się Trzecia Droga popierana obecnie przez 5 procent potencjalnych wyborców (wzrost o 1 punkt procentowy). Mimo nieznacznej poprawy notowań Trzecia Droga jako koalicja wyborcza nie przekroczyłaby wyborczego progu.

Poniżej wyborczego progu kształtuje się także wynik partii Razem, na którą chciałoby głosować 4 procent zdeklarowanych uczestników wyborów - o 2 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym miesiącu. To najlepsze notowania partii Adriana Zandberga od czasu jej wystąpienia z koalicji ugrupowań lewicowych.

Poparcie dla partii politycznych Źródło: CBOS

W kwietniu 2 procent zdeklarowanych wyborców chciałoby poprzeć jakieś inne ugrupowanie niż te, które zostały wyszczególnione w pytaniach. Prawie połowa tych deklaracji to głosy poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej – ugrupowania Grzegorza Brauna.

Natomiast 9 procent (spadek o 2 punkty procentowe) z respondentów zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych zadeklarowało, że nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo oddaliby swój głos.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (87,5 procent) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 12,5 procent) w okresie 7–9 kwietnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).