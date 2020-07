Fotopułapki i 500 złotych kary to za mało. Kary za śmiecenie w lasach mają być znacznie surowsze

- Śmieci w tym roku jest bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest spowodowane epidemią, bo wszyscy zamawiają jedzenie na wynos. To są wszystko opakowania jednorazowe i dużo szkła po alkoholu - mówi Marian Piekarski z firmy sprzątającej "Piekarski".

Z każdej plaży każdego dnia to, co po sobie zostawiają turyści, wywożone jest tonami. W wodzie można znaleźć dosłownie wszystko.

Po kilku latach umiarkowanego spokoju na początku dekady znów najgorzej jest w lasach. Na skraju odpadki nagromadzone w podróży, do kilkudziesięciu metrów w głąb lasu - odpady zebrane w domowych śmietnikach lub po domowych remontach, a do kilku kilometrów w głąb lasu to już śmieciowe hurtownie. Przyroda cierpi - i gleba i powietrze, i skuszone zapachami, ciekawskie zwierzęta, które nie wiedzą, że w śmieciach czeka na nie śmierć.

Wojna ze śmieciarzami

Będzie co sprzątać. Kadego roku z polskich lasów, tylko tych państwowych, bo co piąty jest prywatny, wywozi się około 115 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Gdyby przeliczyć to na wagony kolejowe byłoby ich co najmniej tysiąc. W walce z leśnymi wysypiskami ma pomóc montaż fotopułapek na masową skalę. Dziś jest ich około 2 tysięcy, za rok ma być pięć razy więcej.