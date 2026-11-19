Polska Śliz: Startuję na szefa Polski 2050. "Wrócimy nad próg wyborczy" Patryk Michalski |

Paweł Śliz: nie jestem przyspawany do stołka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA

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Paweł Śliz start w wyborach na lidera Polski 2050 zamierza ogłosić w najbliższych godzinach w trakcie konferencji prasowej. Jeszcze przed nią w rozmowie z TVN24+ mówi o zgłoszeniu swojej kandydatury, potwierdzając nasze nieoficjalne ustalenia z piątku.

- Wiele osób już nas skreśliło i właśnie dlatego nie ma lepszego momentu, żeby zacząć od nowa. Nie startuję przeciwko nikomu. Startuję z tymi, którzy mimo wszystko wciąż w tę partię wierzą, i po to, żeby Polska 2050 wreszcie przestała walczyć sama ze sobą - wyjaśnia poseł w krótkim oświadczeniu.

Nowy środek ciężkości

Poseł zapowiada, że chce oddać partię ludziom w regionach. - Nie potrzebujemy dziś nowej frakcji, tylko nowego środka ciężkości. Chcę zamknąć czas sporów i zbudować partię przewidywalną dla wyborców i partnerów, ale twardą tam, gdzie chodzi o interes obywateli. I to razem z naszymi działaczami, parlamentarzystami, ministrami i sympatykami wrócimy nad próg wyborczy - zapowiada.

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 może liczyć na 0,4 proc. poparcia. Sondaż Opinia24 wskazywał 2,5 proc. poparcia. Sytuacja polityczna partii jest bardzo trudna po serii zawirowań.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wyrzucona ze swojej partii po tym, jak w internetowym wpisie - bez konsultacji ze współpracownikami - ogłosiła odejście z rządu z funkcji ministry funduszy i polityki regionalnej.