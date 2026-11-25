Kolejne przeszukania w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"Trwają kolejne czynności w sprawie Zondacrypto. Więcej informacji po ich zakończeniu" - powiadomił na X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Czynności prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej. Przeszukania mają miejsce w dziewięciu lokalizacjach - podali śledczy w komunikacie na X. Szczegółów na temat tych miejsc na razie nie ujawnili.

Trwają kolejne czynności w sprawie ZondaCrypto. Więcej informacji po ich zakończeniu. https://t.co/JRpI8YOXNZ — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 25, 2026 Rozwiń

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, przeszukania trwają w podmiotach gospodarczych powiązanych z TV Republika w Warszawie i na terenie Polski. Do TV Republika śledczy z Zespołu Śledczego nr 4 z Prokuratury Krajowej wraz z CBSZ zwrócili się pisemnie o wydanie rzeczy - dowiedział się reporter "Superwizjera" Maciej Duda.

We wrześniu reporterzy "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski dotarli do przelewów i korespondencji pokazujących, co ludzie związani z Telewizją Republika robili dla Zondacrypto i czego oczekiwali od jej szefa. Więcej przeczytasz tutaj >>>

Zarzuty dla Artura Chodzińskiego i trzy zatrzymania

We wtorek dwa zarzuty w śledztwie w sprawie Zondacrypto usłyszał były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński. Są to zarzuty płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Prokuratura zawnioskowała również o trzymiesięczny areszt dla Chodzińskiego.

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Z kolei w zeszłym tygodniu funkcjonariusze CBZC zatrzymali trzy osoby. To Jacek R. - udziałowiec spółki BitBay (poprzedniczki Zondacrypto) oraz szef Działu Infrastruktury, odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę systemów informatycznych giełdy, Ewelina W. - dyrektor Działu Finansów spółek prowadzących giełdę kryptowalutową i Aleksandra G. - adwokat wykonująca obowiązki zawodowe w Dziale Prawnym grupy kapitałowej BB Trade Estonia OU, będącej operatorem giełdy Zondacrypto. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w tymczasowym areszcie na trzy miesiące.

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Śledztwo w sprawie Zondacrypto i BitBay

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia zostało połączone z innym śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r.

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Jedną z osób, które usłyszały w nim zarzuty, jest były prezes PKOl Radosław Piesiewicz, który pod koniec sierpnia został zatrzymany. We wtorek sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące jego areszt. Inne osoby z zarzutami w śledztwie podejrzane są między innymi o pozbawienie Suszka wolności, udział w grupie przestępczej, której celem było przejęcie składników jego majątku i wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto.

Redagowała Milena Zawiślińska