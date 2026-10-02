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Afera Zondacrypto
|

Śledczy kontra giełda. Pięć umorzeń. Znamy szczegóły

Jan Kunert
Jan Kunert
Sylwester Suszek podczas rozmowy z reporterami "Superwizjera"
Sylwester Suszek podczas rozmowy z reporterami "Superwizjera"
Źródło zdj. gł.: Superwizjer TVN24
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Pięć prokuratorskich śledztw. Pięć umorzeń. 624 strony. Przeczytaliśmy wszystkie. Wyjaśniamy, kiedy, kto i dlaczego umarzał sprawy Zondacrypto. Wiemy, co było kluczowe.Artykuł dostępny w subskrypcji

Dopiero teraz prokuratorskie śledztwo w sprawie giełdy Zondacrypto nabrało tempa. Co chwilę dochodzi do nowych zatrzymań i aresztowań. Prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił właśnie powstanie w Prokuraturze Krajowej specjalnego zespołu.

Wcześniej było jednak inaczej. Śledczy kilkukrotnie umarzali sprawy związane z giełdą kryptowalut. Działo się to zarówno pod rządami Zjednoczonej Prawicy, jak i koalicji 15 października.

Dotarliśmy do wszystkich pięciu najważniejszych prokuratorskich umorzeń w sprawie giełdy. Z uzasadnieniami to łącznie 624 strony. Wiemy dokładnie, kiedy, kto i dlaczego umarzał sprawę największej polskiej giełdy kryptowalut i dlaczego śledczy uznali, że działania jej szefów nie były przestępstwem.

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Tagi:
ZondacryptoProkuraturaKryptowaluty
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