Śledczy kontra giełda. Pięć umorzeń. Znamy szczegóły

Sylwester Suszek podczas rozmowy z reporterami "Superwizjera"

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Dopiero teraz prokuratorskie śledztwo w sprawie giełdy Zondacrypto nabrało tempa. Co chwilę dochodzi do nowych zatrzymań i aresztowań. Prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił właśnie powstanie w Prokuraturze Krajowej specjalnego zespołu.

Wcześniej było jednak inaczej. Śledczy kilkukrotnie umarzali sprawy związane z giełdą kryptowalut. Działo się to zarówno pod rządami Zjednoczonej Prawicy, jak i koalicji 15 października.

Dotarliśmy do wszystkich pięciu najważniejszych prokuratorskich umorzeń w sprawie giełdy. Z uzasadnieniami to łącznie 624 strony. Wiemy dokładnie, kiedy, kto i dlaczego umarzał sprawę największej polskiej giełdy kryptowalut i dlaczego śledczy uznali, że działania jej szefów nie były przestępstwem.