Sky Sabre trafi do Polski. "Jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku"

Sky Sabre, brytyjski system przeciwlotniczy, będzie rozmieszczony w Polsce. - To najnowocześniejszy, jaki posiadamy. Jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku - mówił Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii.

W czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace przekazał, że w Polsce będzie rozmieszczony system Sky Sabre. To system przeciwlotniczy średniego zasięgu. Do Polski ma też dotrzeć 100 brytyjskich żołnierzy.

Sky Sabre to nowy system, wprowadzony do brytyjskiej armii w zeszłym roku. Wystrzeliwuje on pociski CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), które mają zasięg przekraczający 25 kilometrów. Ważą blisko 100 kilogramów i mogą osiągnąć prędkość kilometra na sekundę.