Polska "Zabrakło trzeźwości i jasności umysłu". Komentarze po zdjęciu Michała Dworczyka z Grzegorzem Braunem Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: siedziałem w Sejmie obok Janusza Korwin-Mikkego i nigdy nie zrobiłem z nim selfie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/GrzegorzBraun_

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We wtorek Grzegorz Braun opublikował na X zdjęcie z obrad Parlamentu Europejskiego, na którym towarzyszył mu Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. Do wpisu odniósł się godzinę później sam Dworczyk, przekonując, że "miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej" jego partii, a "można być uprzejmym, niezależnie od poglądów".

Politycy Rozwoju Plus o "zagapieniu" Dworczyka

Według Krzysztofa Szczuckiego z Rozwoju Plus zdjęcie Dworczyka nic nie zmienia, a jego klub "konsekwentnie mówi nie dla Tuska i nie dla Brauna".

Szczucki przekonywał, że "wierzy Dworczykowi", że ten "wbiegł spóźniony na salę głosowań" i usiadł na "pierwszym wolnym miejscu", które akurat było obok Grzegorza Brauna. - Niepotrzebnie zapozował do tego zdjęcia, on też tak uważa - zaznaczył. - To była chwila nieuwagi i rozproszenia - mówił.

Zdjęcie Grzegorza Brauna i Michała Dworczyka z Parlamentu Europejskiego Źródło zdjęcia: x.com/GrzegorzBraun_

- Chyba rzeczywiście zabrakło takiej trzeźwości i jasności umysłu zarówno jednemu, jak i drugiemu politykowi - ocenił w czwartek senator Rozwoju Plus Włodzimierz Bernacki. Stanowczo zaprzeczył, jakoby wspólne zdjęcie oznaczało ocieplenie stosunków Rozwoju Plus z Braunem. - Nie, nie, wydaje mi się, że jest zupełnie inaczej. W momencie, kiedy jest się ileś set kilometrów od Warszawy, po prostu siedzą obok siebie i rozmawiają - opisał.

Z kolei Janusz Cieszyński w rozmowie z "Do Rzeczy" wyjawił, że Dworczyk "przepraszał dzisiaj na naszej grupie whatsappowej". - Michał wpadł w ostatniej chwili na głosowania i się zagapił - powiedział.

Braun odpowiada i puszcza oko

Do wypowiedzi Cieszyńskiego odniósł się na X sam Braun. "Widzę, że muszę wziąć pana posła pod obronę przed jego własnymi kolegami z Rozwoju Plus" - napisał. Jak dodał, "różne rzeczy da się o Michale Dworczyku powiedzieć", jednak "gapa, to bym nigdy nie rzekł". I dodał emotkę z mrugnięciem oka.

Widzę, że muszę wziąć pana posła pod obronę przed jego własnymi kolegami z @RozwojPlus - różne rzeczy da się o @michaldworczyk powiedzieć, owszem, np. z mojego własnego repertuaru z czasów zamordyzmu kowidowego najlepiej chyba przyjęło się: „wielki szpitalnik” - ale akurat… https://t.co/ajyrtnhgoC — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) November 25, 2026 Rozwiń

Kuźmiuk: Dworczyk i Braun siedzą obok siebie w PE

Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiS Dworczyk wcale nie usiadł na przypadkowym miejscu. - Wydaje się, że siedzą obok siebie. W związku z tym nie wyciągałbym z tego żadnych wniosków - powiedział w Sejmie.

Na uwagę dziennikarza TVN24 Radomira Wita, że sprzeczne jest to z narracją innych polityków PiS, Kuźmiuk odparł: - Żyjemy w wolnym kraju i możemy się swobodnie na szczęście wypowiadać, w odróżnieniu od naszych kolegów z Platformy, którzy muszą przekazywać przekazy dnia.

Kosiniak-Kamysz o argumentacji Dworczyka: przypadek czy prawda?

Do słów Dworczyka, że obok Brauna usiadł tylko na czas głosowania, odniósł się również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Może są usadzeni obok siebie, ale ja siedziałem obok Janusza Korwin-Mikkego w Sejmie. Graniczyliśmy ze sobą tylko przejściem między rzędami - przypo. - Nigdy sobie selfie z Korwinem nie robiłem. Dworczyk z Braunem sobie robi. Czy to jest przypadek, czy tylko wreszcie wyszła prawda na jaw? - zastanawiał się w rozmowie z dziennikarzami.