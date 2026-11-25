"Zabrakło trzeźwości i jasności umysłu". Komentarze po zdjęciu Michała Dworczyka z Grzegorzem Braunem
We wtorek Grzegorz Braun opublikował na X zdjęcie z obrad Parlamentu Europejskiego, na którym towarzyszył mu Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. Do wpisu odniósł się godzinę później sam Dworczyk, przekonując, że "miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej" jego partii, a "można być uprzejmym, niezależnie od poglądów".
Politycy Rozwoju Plus o "zagapieniu" Dworczyka
Według Krzysztofa Szczuckiego z Rozwoju Plus zdjęcie Dworczyka nic nie zmienia, a jego klub "konsekwentnie mówi nie dla Tuska i nie dla Brauna".
Szczucki przekonywał, że "wierzy Dworczykowi", że ten "wbiegł spóźniony na salę głosowań" i usiadł na "pierwszym wolnym miejscu", które akurat było obok Grzegorza Brauna. - Niepotrzebnie zapozował do tego zdjęcia, on też tak uważa - zaznaczył. - To była chwila nieuwagi i rozproszenia - mówił.
- Chyba rzeczywiście zabrakło takiej trzeźwości i jasności umysłu zarówno jednemu, jak i drugiemu politykowi - ocenił w czwartek senator Rozwoju Plus Włodzimierz Bernacki. Stanowczo zaprzeczył, jakoby wspólne zdjęcie oznaczało ocieplenie stosunków Rozwoju Plus z Braunem. - Nie, nie, wydaje mi się, że jest zupełnie inaczej. W momencie, kiedy jest się ileś set kilometrów od Warszawy, po prostu siedzą obok siebie i rozmawiają - opisał.
Z kolei Janusz Cieszyński w rozmowie z "Do Rzeczy" wyjawił, że Dworczyk "przepraszał dzisiaj na naszej grupie whatsappowej". - Michał wpadł w ostatniej chwili na głosowania i się zagapił - powiedział.
Braun odpowiada i puszcza oko
Do wypowiedzi Cieszyńskiego odniósł się na X sam Braun. "Widzę, że muszę wziąć pana posła pod obronę przed jego własnymi kolegami z Rozwoju Plus" - napisał. Jak dodał, "różne rzeczy da się o Michale Dworczyku powiedzieć", jednak "gapa, to bym nigdy nie rzekł". I dodał emotkę z mrugnięciem oka.
Kuźmiuk: Dworczyk i Braun siedzą obok siebie w PE
Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiS Dworczyk wcale nie usiadł na przypadkowym miejscu. - Wydaje się, że siedzą obok siebie. W związku z tym nie wyciągałbym z tego żadnych wniosków - powiedział w Sejmie.
Na uwagę dziennikarza TVN24 Radomira Wita, że sprzeczne jest to z narracją innych polityków PiS, Kuźmiuk odparł: - Żyjemy w wolnym kraju i możemy się swobodnie na szczęście wypowiadać, w odróżnieniu od naszych kolegów z Platformy, którzy muszą przekazywać przekazy dnia.
Kosiniak-Kamysz o argumentacji Dworczyka: przypadek czy prawda?
Do słów Dworczyka, że obok Brauna usiadł tylko na czas głosowania, odniósł się również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Może są usadzeni obok siebie, ale ja siedziałem obok Janusza Korwin-Mikkego w Sejmie. Graniczyliśmy ze sobą tylko przejściem między rzędami - przypo. - Nigdy sobie selfie z Korwinem nie robiłem. Dworczyk z Braunem sobie robi. Czy to jest przypadek, czy tylko wreszcie wyszła prawda na jaw? - zastanawiał się w rozmowie z dziennikarzami.