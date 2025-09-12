Logo strona główna
Polska

Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty

Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Jabłoński: wyraźmy sprzeciw wobec politycznej nienawiści
Źródło: TVN24
Poseł PiS Paweł Jabłoński zaapelował w Sejmie o chwilę ciszy, by upamiętnić Charliego Kirka - kontrowersyjnego prawicowego aktywistę zastrzelonego podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. - Wyraźmy nasz sprzeciw wobec politycznej nienawiści - mówił Jabłoński.
Kluczowe fakty:
  • Charlie Kirk był kontrowersyjnym komentatorem politycznym i sojusznikiem Donalda Trumpa.
  • Prezydent USA ogłosił w piątek, że sprawca zamachu został zatrzymany.
  • Paweł Jabłoński (PiS) mówił w Sejmie, że

31-letni Charlie Kirk został postrzelony w środę podczas wydarzenia zorganizowanego na Uniwersytecie Utah Valley. Kiedy przemawiał, nagle padł strzał. Kirk trafił do szpitala. Prezydent USA Donald Trump poinformował później, że jego życia nie udało się uratować.

Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

Michał Sznajder
Świat

Poseł PiS Paweł Jabłoński zawnioskował w piątek w Sejmie, by posłowie uczcili chwilą ciszy pamięć Kirka. Poseł przekonywał, że Kirk był działaczem młodego pokolenia "cenionym nie tylko w USA, ale także na całym świecie".

Jak zapewniał, Kirk wierzył głęboko w dialog i rozmowę, że możliwe jest debatowanie z tymi, z którymi się czasem nie zgadzamy. - Niestety znalazł się człowiek, który tego nie mógł znieść, który brutalnie go zaatakował i zastrzelił - mówił poseł PiS.

- Wyraźmy nasz sprzeciw wobec tej politycznej nienawiści - zaapelował.

Posłowie na sali obrad Sejmu uczcili chwilą ciszy pamięć Charliego Kirka 
Posłowie na sali obrad Sejmu uczcili chwilą ciszy pamięć Charliego Kirka 
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek w wywiadzie dla Fox News, że służby schwytały zabójcę Kirka. Powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, agencje podały, że sprawcą jest 22-letni Tyler Robinson z Utah.

>> Podejrzany o zabójstwo Kirka w areszcie. W schwytaniu pomógł przyjaciel rodziny

Charlie Kirk - kim był

31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która zajmowała się przede wszystkim pozyskiwaniem młodzieży na amerykańskich uczelniach. Był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami.

TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice.

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
Świat

Kirk żarliwie propagował "doktrynę MAGA", przekonując, że jest "doktryną amerykańskiej odnowy, odrodzenia, doktryną, że Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii świata". Był przeciwny aborcji, bagatelizował zmiany klimatyczne, popierał za to masowe deportacje i starał się jednoczyć młodych wokół tradycyjnych ról płciowych.

Donald Trump i Charlie Kirk
Donald Trump i Charlie Kirk
Źródło: Manuel Balce Ceneta/AP via CNN Newsource

Wielokrotnie mówił, że jest orędownikiem prawa do posiadania broni. Jak przypomina CNN, podczas konferencji swojej organizacji Turning Point w 2023 roku przyznał, że "warto ponieść koszt kilku śmierci rocznie z powodu użycia broni palnej", jeśli jej posiadanie jest gwarantem bezpieczeństwa Amerykanów.

W wyborach 2024 roku sam Kirk i jego ruch odegrał kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica