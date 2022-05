Posłanka dołącza do Solidarnej Polski. Ziobro: wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka

Na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro podkreślił, że Anna Maria Siarkowska to doświadczona parlamentarzystka. - Poza tym, że jest cenionym i szanowanym posłem swego okręgu, poza tym, że podziela system wartości, który leży u podstaw Solidarnej Polski, odwołując się do dziedzictwa chrześcijańskiego i naszego spojrzenia na miejsce Polski w Europie, oprócz tego, że wnosi wielką pasję w walce o sferę wolności i praw człowieka, to jest 20. parlamentarzystą Solidarnej Polski. To jest dobry znak, że Solidarna Polska się rozwija - powiedział minister podczas konferencji prasowej w Sejmie.