Berkowicz ze swastyką w Sejmie. Reakcja Czarzastego
Konrad Berkowicz we wtorek mówił z sejmowej mównicy o atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Jak stwierdził poseł Konfederacji, Polacy odczuwają je "w cenach paliwa". W swoim wystąpieniu opowiedział o ginących dzieciach, dodając drastyczne opisy działania bomby fosforowej. Jak stwierdził "Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa". Następnie zaprezentował wydruk w barwach Izraela, z zakazanym symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida.
Reakcja na swastykę w Sejmie
W nagraniu z sali plenarnej słychać okrzyki posłów: "skandal". Do wydruku przyniesionego przez posła Konfederacji odniósł się Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione - powiedział, gdy Berkowicz opuścił mównicę.
Zaraz po nim na mównicy pojawił się poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum. "Panie marszałku, wnoszę o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie tego do prokuratury polskiej w celu wszczęcia postępowania" - powiedział.
Redagował AM
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24