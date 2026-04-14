Berkowicz ze swastyką w Sejmie. Reakcja Czarzastego

Sejm. Konrad Berkowicz pokazał flagę ze swastyką

Konrad Berkowicz we wtorek mówił z sejmowej mównicy o atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Jak stwierdził poseł Konfederacji, Polacy odczuwają je "w cenach paliwa". W swoim wystąpieniu opowiedział o ginących dzieciach, dodając drastyczne opisy działania bomby fosforowej. Jak stwierdził "Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa". Następnie zaprezentował wydruk w barwach Izraela, z zakazanym symbolem swastyki zamiast gwiazdy Dawida.

Reakcja na swastykę w Sejmie

W nagraniu z sali plenarnej słychać okrzyki posłów: "skandal". Do wydruku przyniesionego przez posła Konfederacji odniósł się Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione - powiedział, gdy Berkowicz opuścił mównicę.

Zaraz po nim na mównicy pojawił się poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum. "Panie marszałku, wnoszę o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie tego do prokuratury polskiej w celu wszczęcia postępowania" - powiedział.

