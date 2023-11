Dwoje najmłodszych posłów o pierwszym posiedzeniu Sejmu. "Zmieniło się dużo, ale jeszcze wiele musi"

To, co zobaczyliśmy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, to było absolutne załamanie się kultury parlamentaryzmu - mówiła w "Kampanii #BezKitu" posłanka Aleksandra K. Wiśniewska (Koalicja Obywatelska). Gośćmi TVN24 było dwoje najmłodszych posłów X kadencji Sejmu. Adam Gomoła (Trzecia Droga) zwracał uwagę na brak barierek przed budynkiem parlamentu. - To są zmiany symboliczne, ale pokazują, że Sejm znów może stać się instytucją otwartą, transparentną, dostępną dla wszystkich - podkreślał.

Gośćmi piątkowego wydania "Kampanii #BezKitu" w TVN24 było dwoje najmłodszych posłów X kadencji Sejmu.

24-letni Adam Gomoła (Trzecia Droga) w okręgu nr 21 (Opole) zdobył 21 923 głosy. Z kolei 29-letnia Aleksandra K. Wiśniewska (Koalicja Obywatelska) w okręgu nr 9 (Łódź) uzyskała 25 436 głosów.

W programie podzielili się swoimi wrażeniami z pierwszego posiedzenia Sejmu, które odbyło się w poniedziałek i wtorek.

Wiśniewska: to, co pokazała Zjednoczona Prawica, to była aberracja

- Przyznam szczerze, że to, co zobaczyliśmy podczas tego pierwszego posiedzenia Sejmu, to było absolutne załamanie się kultury parlamentaryzmu - oceniła Wiśniewska. - I uważam, że nie powinniśmy tego traktować jako taki status quo, gdzie posłowie i posłanki mogą przychodzić do Sejmu i brać udział w debacie tacy rozstrojeni w najgorszej formie fizycznej, psychicznej i duchowej, tylko naprawdę powinniśmy dążyć do jak najwyższych standardów parlamentaryzmu - dodała.

Jak podkreślała, "to, co pokazała szczególnie Zjednoczona Prawica w randze ministra, minister Ziobro i minister Czarnek, to była po prostu aberracja".

- Paradoksalnie czułam się trochę jak w takiej książce z literatury Kafki i połączeniem tego z politycznym thrillerem i takimi satyrycznymi fragmentami z Jasia Fasoli - dodała. Jak zwracała uwagę, "to po prostu było trochę surrealistyczne, ale jednocześnie pokazuje, ile my, młode pokolenia, mamy do zrobienia".

Gomoła: zmieniło się dużo, ale jeszcze wiele musi się zmienić

Gomoła zwracał uwagę, że mimo dopiero jednego posiedzenia, w Sejmie zmieniło się dużo. - Ale jeszcze wiele się musi zmienić, musi dużo tej kultury tam po prostu wrócić - podkreślał. - Jeden już mamy symptom fajny, mianowicie kierownik tego Sejmu, marszałek się zmienił. I tutaj pokładam duże nadzieje w tym - dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że "część z tych nadziei się już spełniło". - Jak przychodziłem we wtorek rano na posiedzenie i ujrzałem brak barierek przy Sejmie, to serce mi rozmiękło - powiedział.

- Ja naprawdę czułem wtedy, że warto było się starać i warto było walczyć, bo to są zmiany symboliczne, ale pokazują, że Sejm znów może stać się instytucją otwartą, transparentną, dostępną dla wszystkich, nie tylko dla polityków, ale także dla mediów, dla organizacji pozarządowych, mam nadzieję także, że dla młodych - dodał.

W dalszej części programu pytania zadawali gościom przedstawiciele młodego pokolenia: aktywistka Kamila Grudniewska, Marta Marczuk (agencja Lata Dwudzieste) przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Mikołaj Ojrzanowski oraz Mateusz Ligenza z Fundacji Campus Polska. Poruszono między innymi kwestie wyborów do Parlamentu Europejskiego, polityki dla młodych i wspierania młodzieżowych rad.

