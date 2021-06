Sejm odrzuca wnioski o odwołanie Terleckiego, Kamińskiego, Sasina i Dworczyka

Za odwołaniem Ryszarda Terleckiego zagłosowało 211 posłów, przeciw było 235, a jeden poseł się wstrzymał, a w drugim głosowaniu (w związku ze złożeniem oddzielnych wniosków przez opozycję) za odwołaniem było 212, przeciw było 236 - wobec nieuzyskania bezwzględnej większości Sejm odrzucił wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Wnioski o odwołanie Sasina, Kamińskiego, Dworczyka i Terleckiego

We wniosku o odwołanie szefa KPRM posłowie Koalicji Obywatelskiej ocenili między innymi, że "suma czynności podejmowanych przez ministra Dworczyka doprowadziła do absolutnego chaosu wyborczego, konstytucyjnego i demokratycznego w Polsce".

W sprawie Kamińskiego napisano m.in. że miał on wiedzę, iż "przygotowanie wyborów prezydenckich na podstawie decyzji premiera z pominięciem przy ich organizacji obowiązujących przepisów prawa oraz kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej jest wątpliwe prawnie".

Z kolei we wniosku dotyczącym Jacka Sasina napisano między innymi, że oceniając liczne uwagi i opinie nie tylko opozycji, ale "przede wszystkim ekspertów, głównie epidemiologów, wirusologów o i prawników" Sasin "powinien był powziąć wątpliwość czy obsesyjne dążenie do organizowania wyborów prezydenckich w maju ub.r. jest uzasadnione (również z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia).

Wpis na Twitterze, który był bezpośrednim powodem wniosków o odwołanie Terleckiego, odnosił się do informacji, że liderka białoruskiej opozycji będzie gościem Campusu Polska Przyszłości - wydarzenia, które na przełomie sierpnia i września organizuje Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał wicemarszałek.