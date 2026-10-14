PILNE Sędzia TK Maciej Berek złożył ślubowanie. W Sejmie, "wobec prezydenta" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

MACIEJ BEREK BĘDZIE W ŚRODĘ GOŚCIEM "KROPKI NAD I". O 20 W TVN24 I TVN24+

Uroczystość ślubowania Macieja Berka odbyła się w Sejmie. Rozpoczęła się o godz. 9. Nie był na niej obecny prezydent Karol Nawrocki. W trakcie zaprzysiężenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Później głos zabrał Berek i zwrócił się do prezydenta słowami ślubowania: - Składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.

Maciej Berek w Sejmie Źródło zdjęcia: TVN24

- Po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj: zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziściły się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego - oświadczył Berek.

Przed zaprzysiężeniem podkreślił z kolei, że "złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem" i jest to "warunek objęcia urzędu".

Maciej Berek i Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: TVN24

Na uroczystości, która odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu, byli też między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele prezydium Sejmu oraz inne osoby wybrane na sędziów TK w tej kadencji Sejmu.

Ustalenia "Faktów" TVN

Wcześniej o planowanym w Sejmie ślubowaniu Berka poinformowały "Fakty" TVN. Informację potwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który był gościem "Rozmowy Piaseckiego".

Konrad Piasecki dopytywał, czy w Sejmie będzie prezydent. - Liczymy, że będzie, aby mógł wziąć udział w czymś, co jest jego kompetencją w zakresie tych kompetencji ceremonialnych - odpowiedział Zgorzelski. Jak dodał, Berek złoży ślubowanie - "myślę, że w obecności większości Prezydium Sejmu".

Maciej Berek "zdecydował się na ślubowanie po opinii Komisji Weneckiej"

- Maciej Berek dzisiaj złoży ślubowanie wobec prezydenta. Złoży to ślubowanie w Sejmie, nie w Sali Kolumnowej. Nie będzie to taka duża uroczystość, jaka była wtedy, kiedy czterech sędziów składało wobec prezydenta ślubowanie. Będzie to uroczystość w mniejszej sali - ujawniła Katarzyna Kolenda-Zaleska z "Faktów" TVN w środę rano na antenie TVN24.

Kolenda-Zaleska przypominała, że Berek wysłał list do prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu zaprzysiężenia. Sejm wybrał go na sędziego TK na początku września. We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania sędziów oraz uznała za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że opinia Komisji "nie ma żadnej mocy prawnej".

- Maciej Berek zdecydował się po tej opinii Komisji Weneckiej, że złoży ślubowanie wobec prezydenta. Będzie już więc pięciu sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta - podsumowała dziennikarka. - Ta opinia jest bardzo jednoznaczna (...) Prezydent nie ma prawa weryfikować kandydatów wybranych przez Sejm, nie ma prawa sprawdzać kandydatów wybranych przez Sejm, ich życiorysów przede wszystkim - mówiła dalej.

Jak zauważyła, w przypadku Macieja Berka Karol Nawrocki domaga się wyjaśnień dotyczących jego kariery zawodowej. Otoczenie prezydenta sugeruje, że Berek nie ma wymaganego 10-letniego stażu jako radca prawny. Aby ubiegać się o wybór do TK, należy wykazać, że przez co najmniej 10 lat kandydat wykonywał pracę w określonych zawodach prawniczych. Berek twierdzi, że ma 17 lat praktyki zawodowej. Opublikował w tej sprawie również zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Spór dotyczący odebrania ślubowania sędziów TK sięga początku kwietnia. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent zaprosił dwoje z nich, Magdalenę Bentkowską oraz Dariusza Szostka, by złożyli ślubowanie w jego obecności.

Cztery pozostałe osoby wybrane w marcu - Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski - nie zostały zaproszone przez prezydenta. Według przedstawicieli kancelarii prezydenta podczas ich wyboru doszło do błędów.

Sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie "wobec prezydenta", ale bez jego obecności. Potem przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym kancelarii prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego TK. Po zaproszeniu przez prezydenta złożył on ślubowanie pod koniec lipca. We wrześniu na sędziego TK wybrany został Maciej Berek, który dotąd nie został zaproszony przez prezydenta do złożenia ślubowania.