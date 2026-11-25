Polska Sąd zdecydował w sprawie posła Wojciecha Króla Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Areszt dla posła Wojciecha Króla Źródło wideo: TVP INFO Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz

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Decyzję o aresztowaniu Wojciecha Króla podjął 5 listopada Sąd Okręgowy w Katowicach, zmieniając wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego. Zażalenia na tamtą decyzję złożyło troje obrońców polityka i on sam.

Poseł Wojciech Król zostanie w areszcie

W środę rozpoznawał je szerszy, trzyosobowy skład sądu okręgowego. O treści postanowienia poinformowały dziennikarzy strony uczestniczące w posiedzeniu.

- Sąd utrzymał w mocy postanowienie, które było zaskarżone, czyli nie uwzględnił żadnego z zażaleń - powiedział jeden z obrońców posła Króla, mec. Przemysław Rosati. Zgodnie z prawomocnym już postanowieniem Król został aresztowany na 88 dni.

Sprawa Wojciecha Króla. Prokuratura o obawach

Delegowana do Prokuratury Europejskiej Agnieszka Marcińczyk powtórzyła, że podstawą aresztowania Króla jest duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu przestępstwa.

- Występują także przesłanki szczególne uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary, którą to karę definiuje się jako przynajmniej trzy lata pozbawienia wolności - dodała prok. Marcińczyk.

Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do Sejmu wystosowała wniosek o uchylenie mu immunitetu. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał.

Poseł Król (zgodził się na podawanie nazwiska) został zatrzymany 17 września, krótko po decyzji Sejmu, który zgodził się na jego zatrzymanie i aresztowanie. Parlamentarzysta usłyszał w sumie cztery zarzuty dotyczące korupcji. Do aresztu trafił w listopadzie.

Wojciech Król posłem na Sejm był od 2015 roku. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Był związany z Platformą Obywatelską i Koalicją Obywatelską, ale we wrześniu 2026 roku został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Decyzja władz klubu zapadła w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej. W efekcie polityk przestał być wiceprzewodniczącym klubu. Wcześniej został też odwołany przez radę regionu Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska wiceprzewodniczącego zarządu partii w woj. śląskim.