Polska Sąd wyznaczył termin przesłuchania Karola Nawrockiego. Chodzi o proces przeciwko wydawcy Onetu Oprac. Justyna Sochacka |

Świadek o Nawrockim: powiedział, że można dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Sprawa dotyczy opublikowanego w maju 2025 roku artykułu Onetu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Według tego materiału, Nawrocki - jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu - miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości.

We wtorek sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy w procesie z powództwa prezydenta przeciwko właścicielowi Onetu do 18 stycznia przyszłego roku. Wówczas zeznania w charakterze strony ma złożyć Karol Nawrocki. Rozprawa ma odbyć się w trybie hybrydowym

Zajmująca się sprawą sędzia Aleksandra Orzechowska zobowiązała prezydenta do osobistego stawiennictwa na styczniowej rozprawie - stacjonarnie lub w trybie zdalnym - pod rygorem "pominięcia dowodu z jego zeznań w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa".

Proces Nawrockiego kontra Onet do tej pory za zamkniętymi drzwiami

Sąd zdecydował, że wtorkowa rozprawa była jawna dla opinii publicznej. Nie mogła być jednak pokazywana na żywo.

Pierwsza rozprawa w procesie miała miejsce 15 września. Do tej pory wszystkie posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami.

26 maja ubiegłego roku w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi, portal Onet opublikował tekst autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza. Po jego publikacji Nawrocki - wówczas jeszcze kandydat na prezydenta - zapowiedział pozew w trybie cywilnym i złożenie prywatnego aktu oskarżenia w trybie karnym.

Szef działu prawnego spółki RASP Jakub Kudła informował, że w pozwie zwrócono uwagę między innymi na naruszenie czci i godności Nawrockiego. Dodał, że prezydent domaga się od spółki opublikowania przeprosin.