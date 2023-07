Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej

czytaj dalej

W Wilnie rozpoczął się we wtorek szczyt NATO. - Dzisiaj sojusznicy uzgodnili pakiet zawierający trzy elementy, które zbliżą Ukrainę do NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jednym z nich, dodał, jest "potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO". Szef Sojuszu przekazał również, że "członkowie NATO zatwierdzili najbardziej kompleksowy plan obronny od końca zimnej wojny". - Służy on stawieniu czoła dwóm najpoważniejszym zagrożeniom - Rosji oraz terroryzmowi - zaznaczył.