Sejm wybrał Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka we wtorek pozytywnie zaopiniowała kandydaturę wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka zgłoszoną przez PiS , a negatywnie dwie pozostałe kandydatury: zgłoszonego przez PSL i Konfederację Roberta Gwiazdowskiego oraz mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przy poparciu ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie RPO (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. 5-letnia kadencja Adama Bodnara na tym stanowisku upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o RPO - pełni on funkcję do czasu powołania swego następcy.