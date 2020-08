Rzecznik PO: Przyznajemy się do błędu. W czasie kryzysu ustawa jest nie do obrony

Odbieramy to, co mówi opinia publiczna, to nie jest czas na żadne podwyżki - powiedział w "Tak jest" w TVN24 rzecznik PO Jan Grabiec, odnosząc się do głosowania w Sejmie przez większość posłów klubu Koalicji Obywatelskiej za przyznaniem podwyżek między innymi parlamentarzystom. Wiceminister klimatu i poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba powiedział, że "jeżeli opozycja chciałaby rozmawiać w sposób merytoryczny i tworzyć w Polsce prawo w sposób odpowiedzialny, toby usiadła do stołu i nie mówiłaby jak małe dziecko 'nie, bo nie'".