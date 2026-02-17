Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
ROZMOWA PIASECKIEGO

W PiS "ewidentnie do władzy znowu wrócił Macierewicz"

Antoni Macierewicz
Sobkowiak-Czarnecka: W PiS ewidentnie do władzy znowu wrócił Antoni Macierewicz
Źródło: TVN24
Mnie naprawdę szokuje, że w momencie, kiedy mamy wojnę za naszymi granicami, pojawiają się tego typu argumenty - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Odniosła się do krytyki SAFE przez Jarosława Kaczyńskiego.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE komentowała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poniedziałkową konferencję Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie której krytykował nowy unijny instrument. Zdaniem prezesa PiS program pożyczkowy nie jest dla nas korzystny i "proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem".

Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski odpowiedział na tyradę Kaczyńskiego. "Potrzebne egzorcyzmy"

Konrad Piasecki pytał przedstawicielkę rządu, czy nie zauważa "przesady", zarówno w retoryce prawicy, jeśli chodzi o opisywanie zagrożeń w sprawie SAFE, jak i po stronie zwolenników programu, argumentujących, że głosujący przeciwko ustawie, głosują przeciwko niepodległości państwa.

- W Prawie i Sprawiedliwości ewidentnie do władzy znowu wrócił Antoni Macierewicz. Bo to, co wczoraj słyszeliśmy od prezesa Kaczyńskiego, to jest Antoni Macierewicz w pełnej krasie - oceniła. 

- Mnie naprawdę szokuje, że w momencie, kiedy mamy wojnę za naszymi granicami, pojawiają się tego typu argumenty. (…) Mam tylko jedno pytanie: jaka jest alternatywa? - mówiła Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do wypowiedzi prezesa PiS.

- Jestem ciekawa, czy pan prezes Kaczyński dzisiaj rano widział, co się stało w nocy. Po raz kolejny działania rosyjskich sił zbrojnych nad Ukrainą, które sprawiły, że poderwaliśmy swoje myśliwce - zauważyła pełnomocniczka rządu ds. SAFE. 

Zwróciła przy tym uwagę, że 50 mld złotych z SAFE zostanie przeznaczone na tzw. nowe potrzeby, które sformułowali wojskowi, w tym na tarczę antydronową. 

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Źródło: TVN24

Polska z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE otrzyma 43,7 mld euro (ok. 184 mld zł), co czyni ją największym beneficjentem programu. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, a według zapowiedzi rządu 80 proc. przyznanych pieniędzy zostanie wydanych w Polsce.

Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"

Jan Piotrowski

"Żadnej deklaracji o wecie na razie nie ma"

SAFE interesuje się także prezydent Karol Nawrocki. Program był jednym z tematów ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pełnomocniczka rządu pytana o to, czy głowa państwa podpisze ustawę w sprawie wdrożenia SAFE, odpowiedziała: - Nie ma deklaracji ze strony Pałacu, że prezydent tej ustawy nie podpisze. A to jest zupełnie coś innego, niż mówił wczoraj prezes Kaczyński, który domagał się tego weta. Żadnej deklaracji o wecie na razie nie ma.

Piasecki dopytywał, czy jej zdaniem Nawrocki, w poprzek apeli prezesa PiS, zdecyduje się na podpis pod projektem. - Staram się cały czas cierpliwie tłumaczyć, jakie są, jakie będą też konsekwencje nieprzyjęcia mechanizmu SAFE - powiedziała Sobkowska-Czarnecka. 

W jej ocenie prezydent nie podjął jeszcze decyzji. - Ma trudny orzech do zgryzienia, bo faktycznie nacisk ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest gigantyczny. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że pan prezydent też rozumie te wyzwania, które stoją przed polską armią - oceniła. 

Jak podkreśliła gościni TVN24, "ta ustawa nie jest potrzebna do tego, żeby polski rząd podpisał umowę w Brukseli", ale "projekt zawiera mechanizmy antykorupcyjne i mechanizmy audytu". - Brak tej ustawy, moim zdaniem, doprowadzi do tego, że będziemy musieli jeszcze raz rozmawiać z Komisją Europejską - oceniła. 

W opinii pełnomocniczki, w razie weta "część z samodzielnych zakupów może nam po prostu 'wypaść', bo nie zdążymy tego zrealizować". Przypomnijmy - samodzielne wydatki państw uczestniczących w SAFE kwalifikują się do finansowania, jeśli umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana nie później niż 30 maja 2026 roku. 

Dlaczego Polska potrzebuje programu SAFE? Generał o trzech powodach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego Polska potrzebuje programu SAFE? Generał o trzech powodach

"SAFE to nie KPO"

Sobkowiak-Czarnecka uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu RBN. Odniosła się do tego, co Nawrocki poruszył w trakcie części jawnej.

- Były obawy pana prezydenta, że wydamy to [środki z SAFE - red.] w przemyśle niemieckim. To zostało szybko rozwiane (…) posłowie z komisji obrony mają dostęp do listy zakupowej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I każdy, kto się z tą listą zapoznał, wycofuje argument o Niemcach (…) każdy, kto przeczyta, [wie - red.], co kupujemy, że to są produkty, które powstają w polskim przemyśle zbrojeniowym, między innymi w Hucie Stalowa Wola - komentowała.

Pełnomocniczka wyjaśniła też kwestię związaną z warunkowością przyznawania środków. Politycy prawicy przekonują, że UE będzie mogła wstrzymać wypłatę pieniędzy, jeśli w Polsce dojdzie do zmiany władzy. - SAFE to nie jest KPO. KPO, na które notabene zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, miało prostą zasadę: pieniądze za reformy - mówiła Sobkowiak-Czarnecka i wyjaśniła, że w przypadku SAFE warunkowość sprowadza się do tego, żeby "nie kraść". 

- Ustawa, przeciw której zagłosowało PiS, dokładnie zapisuje mechanizmy kontroli, audytu, antykorupcyjne - wskazała. Przeciwko ustawie wdrażającej program głosowali także politycy Konfederacji. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel
Krytyka SAFE? "To pokazuje, w którą stronę dzisiaj jest puszczane oko"

Krytyka SAFE? "To pokazuje, w którą stronę dzisiaj jest puszczane oko"

Pełnomocniczka ds. SAFE była też pytana o formułowane przez prawicę zarzuty o utajnieniu listy projektów, które mają zostać zrealizowane z pożyczek. - Mamy jasne stanowisko wojska, że ich zdaniem ujawnienie kompletnej listy ze szczegółami technicznymi zagraża naszemu bezpieczeństwu (…). W trójkącie BBN, strona rządowa, strona wojskowa, wypracowujemy taki zakres listy, którą rząd będzie mógł pokazać w ciągu kilku-kilkunastu dni. Największe jest wsparcie Tarczy Wschód, ale też programu San - powiedziała. 

OGLĄDAJ: Spór o SAFE. Sobkowiak-Czarnecka: żadnej deklaracji prezydenta o weto nie ma
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

Spór o SAFE. Sobkowiak-Czarnecka: żadnej deklaracji prezydenta o weto nie ma

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejWojskoWojsko Polskie
Czytaj także:
Miłosz Krzempek podczas rywalizacji olimpijskiej
Wtorek na igrzyskach. Polacy znów na skoczni
RELACJA
imageTitle
Trener o Tomasiaku. "Mamy do czynienia z kosmitą"
EUROSPORT
Braun w prokuraturze we Wrocławiu
Uwięził lekarkę w szpitalu. Grzegorz Braun w prokuraturze
Wrocław
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Jeździł po zamarzniętym jeziorze, zniszczył pomost ratowników. Nagranie
WARSZAWA
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Polak oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu
Polska
Autokar spłonął po wypadku
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Kierowca nie żyje
Świat
Jeffrey Epstein
Była na wyspie Epsteina. "Boże, ci ludzie mogą mnie zabić"
Świat
imageTitle
Stoch pożegnał się z igrzyskami. Zawiedziony i szczęśliwy zarazem
EUROSPORT
News Michalskiego
Rzeczniczka KRS uciekła przed dziennikarzem. "Nie jest pan moim spowiednikiem"
Patryk Michalski
Szkoła
Nauczyciel miał molestować seksualnie uczennicę. Usłyszał zarzut
Opole
imageTitle
Inni wariowali z radości, on zastygł w bezruchu. Wzruszający wieczór skoczka
EUROSPORT
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"
BIZNES
Włochy, Ivrea. Bitwa na pomarańcze (15.02.2026)
Bitwy na pomarańcze. Setki osób rannych
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
METEO
imageTitle
Tomasiak z fortuną. Multimedalista i milioner
EUROSPORT
Pies Dunaj był przywiązany do łańcucha, a w budzie miał lód
Psy spały na lodzie, byłego sołtysa bronił radny. "Reprezentuję mieszkańców"
Kraków
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
BIZNES
imageTitle
W osiem dni od żółtodzioba do legendy. Tomasiak w polskim panteonie
EUROSPORT
Najemnicy Grupy Wagnera w Moskwie (1.10.2023)
Mają nowy cel, szukają "biednych Europejczyków"
Świat
Przejście graniczne Dołhobyczów
Granat na przejściu granicznym. Ewakuacja
Lublin
Śmiertelny wypadek pod Nysą
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje kierująca
Opole
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
METEO
Andrej Babisz
Premier Czech wycofał się z kontrowersyjnej nominacji
Świat
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach
Polska
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia
BIZNES
imageTitle
Rekordowy występ polskiej pary. Szczęście i łzy na koniec
EUROSPORT
42 min
pc
Orwell jako broń opozycji. Jak "Rok 1984" trafia do politycznych debat?
Kultura polityczna
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
METEO
imageTitle
Wieczorem Kurakowa, a co wcześniej? Wtorkowe starty Polaków
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica