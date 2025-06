"Koalicjanci się tego obawiają i będą obawiać". Co "musi" nastąpić

"To premier uzyskał moim zdaniem wotum zaufania, a nie cały rząd" Źródło: TVN24

Politolożka doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji im. Stefana Batorego oraz socjolog profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o wotum zaufania, które w środę otrzymał rząd Donalda Tuska.

- To premier uzyskał moim zdaniem wotum zaufania, a nie cały rząd. Dlatego, że pod koniec tego wystąpienia było powiedziane, że rząd będzie ulegał rekonstrukcji. Pytanie jak głębokiej rekonstrukcji - zauważyła Materska-Sosnowska. Oceniła, że "premier dostał trochę nowego wiatru (...) w żagle i po to wystąpił w ogóle o to wotum zaufania".

Politolożka oceniła też, że "musi być bardzo głęboka zmiana sposobu rządzenia". - Rozumiem, że koalicjanci się też tego obawiają i będą się tego obawiać, ale nie bez kozery Tusk dzisiaj położył różne akcenty na różne fragmenty swojego elektoratu - dodała.

Zastrzegła, że "nie uważa, że idziemy w konserwatywną stronę", ale "zmiany, które zaszły, dla dużej części są zbyt szybkie".

To "młodym już nie wystarcza"

Rychard mówił natomiast, co koalicja może zrobić, aby trafić do młodych wyborców.

- Myślę, że przede wszystkim trzeba zrobić to, czego mi trochę zabrakło w dzisiejszym expose Donalda Tuska. Trzeba w większym stopniu się skupiać na przyszłości, na jakichś programach prorozwojowych, także socjalnych, ale także dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i tak dalej, a mniej mówić o przeszłości i mniej mówić ciągle o PiS-ie - powiedział.

- Bo to, że Trzaskowski mówił ciągle o PiS-ie, to, że Tusk dzisiaj mówił bardzo dużo o PiS-ie, to moim zdaniem młodym, szczególnie młodym, na pewno już nie wystarcza - dodał.

