Cyba nie jest już w szpitalu. Został przeniesiony do domu pomocy społecznej Źródło: TVN24

Ryszard Cyba, który został skazany w 2010 roku za zabójstwo Marka Rosiaka, nie przebywa już w szpitalu psychiatrycznym, a w domu pomocy społecznej. Informację potwierdził rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Stwierdził jednak, że nie zna powodów takiej decyzji.

Ryszard Cyba skazany za zabójstwo Marka Rosiaka w biurze PiS w Łodzi w 2010 roku został w marcu zwolniony z zakładu karnego z uwagi na stan zdrowia. Z więzienia Cyba trafił do domu pomocy społecznej, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. Rzecznik łódzkiego sądu okręgowego zaznaczył, że nie oznacza to, że Cyba został uwolniony. Zaznaczał, że "nie było nawet momentu, żeby skazany wyszedł poza kontrolę innych osób".

Rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek poinformowała wcześniej, że "skazany przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych".

W środę Grzegorz Gała, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, oficjalnie potwierdził, że Cyba nie przebywa już w szpitalu, a w domu pomocy społecznej.

- Sąd otrzymał informację o tym, że pan skazany został przetransportowany na mocy postanowienia sądu rejonowego w Człuchowie, sądu rodzinnego i opiekuńczego, które wykonywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie do innej placówki i tutejszemu sądowi znany jest ten adres miejsca pobytu pana skazanego teraz - powiedział w rozmowie z TVN24.

Ryszard Cyba (zdjęcie z grudnia 2011 roku) Źródło: Grzegorz Michałowski/PAP

Dodał, że nie wie, dlaczego zapadła decyzja o przetransportowaniu go ze szpitala. - Nas z punktu widzenia sądu okręgowego interesuje tylko aktualne miejsce jego pobytu po to, żebyśmy mieli wgląd w jego stan i mogli go w każdej chwili skontrolować pod kątem możliwości odwieszenia, czyli podjęcia zawieszonego postępowania wykonawczego - mówił rzecznik.

Sprawa Ryszarda Cyby

Ryszard Cyba wtargnął z bronią w ręku do łódzkiej siedziby PiS 19 października 2010 roku. Ośmiokrotnie strzelił do dwóch pracowników biura. Poseł Marek Rosiak został trafiony pięciokrotnie i zginął na miejscu. Później Cyba zaatakował posła Pawła Kowalskiego paralizatorem, powalił go na ziemię i kilkakrotnie ranił nożem. Napastnika obezwładnił strażnik miejski.

W grudniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Cybę na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. W kwietniu 2012 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał ten wyrok w mocy. Skazując 63-letniego wtedy Cybę na dożywocie, sąd uznał, że działał on z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także kierował się motywami politycznymi.