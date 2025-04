Ryszard Cyba opuścił więzienie. Politycy wyrażają obawy o bezpieczeństwo Źródło: TVN24

Był skazany na dożywocie, ale sąd zadecydował o przerwaniu wykonania kary. Ryszard Cyba opuścił zakład karny - najpierw trafił do schroniska dla bezdomnych, a potem do szpitala psychiatrycznego. 15 lat temu mężczyzna ten wtargnął z bronią w ręku do łódzkiej siedziby PiS i zabił Marka Rosiaka. Odsiadywał dożywocie, ale za kratami nie mógł dalej przebywać z powodu postępującego otępienia. Czy teraz nie stwarza zagrożenia? Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Kluczowe fakty Ryszard Cyba, skazany na dożywocie za zabójstwo w łódzkiej siedzibie PiS, przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych z powodu postępującego otępienia.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wystąpił do sądu z wnioskiem o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Cyba został skierowany na badania.

W styczniu biegli wydali decyzję, w której wykluczyli możliwość odbywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach domu opieki społecznej. Właściwy MOPS wskazał jako miejsce pobytu schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. 18 marca Cyba został tam przewieziony pod eskortą Służby Więziennej i wychowawcy.

20 marca policja dostała zgłoszenie od pracowniczki tego schroniska, że - jak relacjonowała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart - "Cyba odmówił przyjmowania leków i że się awanturuje". Policja wezwała pogotowie i mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Ejchart twierdzi, że nie ma informacji, jakoby podczas pobytu w schronisku Cyba miał zaatakować jednego z jego pracowników. Tłumaczyła, że ani schroniska dla bezdomnych, ani domy pomocy społecznej nie są objęte nadzorem ministerstwa sprawiedliwości.

Ejchart podkreśliła, że Cyba "nadal jest skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ta kara nie została przez sąd ani uchylona, ani anulowana".

Ryszard Cyba to morderca, który w 2010 roku wtargnął z bronią w ręku do łódzkiej siedziby PiS - zabił Marka Rosiaka, a Pawła Kowalskiego ranił. Za ten czyn został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie mógłby się ubiegać dopiero po 30 latach, a jednak 18 marca, decyzją sądu, opuścił zakład karny.

Jego stan psychiczny, jak słyszmy, "nie pozwala na odbywanie kary". - Nie rokował żadnej poprawy. Wręcz przeciwnie, pacjent był całkowicie bez kontaktu logicznego - mówi Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi. Decyzję sądu potwierdza wiceministra sprawiedliwości. - Jest to głęboki stan otępienny i całkowita dezorientacja, całkowite zaburzenie świadomości. To jest osoba, która mówiąc potocznie jest bez kontaktu z rzeczywistością - przekazuje Maria Ejchart.

Na podstawie tych słów i opinii, zgodnie z rejonizacją i ostatnim miejscem zamieszkania, skazany z więzienia trafił do schroniska dla bezdomnych.

Dyrektor więzienia w Czarnem zwrócił się do Sądu Okręgowego w Słupsku o przerwę wykonywania kary ze względu na stan zdrowia skazanego. Sąd skierował Ryszarda Cybę do szpitala, by tam zbadali go biegli psychiatrzy. Uzyskaną od nich opinię przekazał Sądowi Okręgowemu w Łodzi, który kiedyś skazywał mężczyznę na dożywocie, a teraz zawiesił wykonanie tego wyroku. 18 marca do więzienia wpłynął nakaz zwolnienia osadzonego.

Ryszard Cyba Źródło: TVN24

- Zgodnie z poleceniem sądu, służba konwojowa naszej formacji przekazała go do placówki opiekuńczej z opieką medyczną - mówi rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.

- Nie ma przepisów pozwalających na szczególny nadzór nad osobą, ale jego stan wykluczał, aby mógł świadomie podejmować działania - wskazuje Grzegorz Gała.

Awantura w placówce opiekuńczej

Opiekę i kontrolę nad skazanym sprawowali pracownicy schroniska, którzy już po dwóch dniach wezwali policję. - Pan Cyba odmówił przyjęcia leków i się awanturował - zwraca uwagę wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart.

- Policjanci otrzymali informacje, że na terenie jednego z ośrodków, jeden z pensjonariuszy zachowuje się irracjonalnie i jego stan zdrowia znacznie się pogorszył - przekazuje podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Na miejscu już byli ratownicy medyczni. - Była taka interwencja Zespołu Ratownictwa Medycznego, który został wezwany do 77-letniego mężczyzny. Miał się zachowywać agresywnie wobec opiekunów i współmieszkańców, ale też mieliśmy informacje, że to pacjent, który był leczony psychiatrycznie - mówi Kamil Pietras z Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

I choć pacjent w trakcie badania miał być spokojny, ratownicy poprosili o pomoc w transporcie. Ryszard Cyba trafił do szpitala psychiatrycznego w Częstochowie. Od eksperta słyszymy, że to standardowa, zgodna z prawem procedura. - To się zdarza i tych zwolnień z zakładu karnego z przyczyn zdrowotnych są rocznie setki, a nawet tysiące - mówi biegły sądowy z Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej dr Jerzy Pobocha.

- Nawet jeśli skazany zabił, nie może bez podstawy być kierowany do szpitala psychiatrycznego. Jeśli służba więzienna nie jest w stanie się nim opiekować, może najpierw trafić do DPS-u. - Personel stara się to zorganizować, żeby taka osoba była w osobnym pokoju, który może być zamykany na klucz. W ostateczności można taką osobę wziąć w pasy - wyjaśnia dr Jerzy Pobocha.

Politycy oburzeni wypuszczeniem Cyby z więzienia

Wiceministra sprawiedliwości zwraca uwagę, że Ryszard Cyba "ani chwili nie przebywał bez kontroli". - Nadal jest skazany na kare dożywotniego pozbawienia wolności, kara nie została ani uchylona, ani anulowana – podkreśla Maria Ejchart.

Jednak nie można się oprzeć wrażeniu, że gdzieś w tym systemie jest dziura. Politycy ze wszystkich stron zastanawiają się, czy powierzanie mordercy opiekunom i pielęgniarzom jest bezpieczne.

"Kto w ogóle pozwolił, by taki morderca opuścił więzienie?" - zastanawia się na platformie X były minister sprawiedliwości za rządów PiS Zbigniew Ziobro.

To się nie mieści w głowie: członek platformy, który z nienawiści zamordował działacza PiS w Łodzi, wyszedł na wolność. Przy jego zatrzymaniu znaleziono listę nazwisk planowanych ofiar – na pierwszym miejscu prezes Jarosław Kaczyński, mnie również wymienił.



- To niebywały skandal - twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.

Również Tomasz Trela z Nowej Lewicy uważa, że "wypuszczanie go do Domu Pomocy Społecznej, gdzie są inni pensjonariusze, którzy nie odbywają żadnej kary, to jest pewna wątpliwość". - Taką osobę państwo polskie powinno izolować i leczyć - przyznaje Witold Zembaczyński z Platformy Obywatelskiej.